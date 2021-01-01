أحدث تصميمات التنورة لربيع وصيف 2021



أحدث تصميمات التنورة أحدث تصميمات التنورة

تبحث الكثير من النساء خلال هذه الفترة عن أحدث خطوط الملابس لربيع وصيف 2021، لتختار ما يناسبها من قطع ملابس مختلفة، ولهذا نتعرف فى على أحدث خطوط "الجيبة" العصرية والتى تتنوع بين الطويلة والقصيرة والداكنة وذات الألوان الزاهية.



واستعرض تقرير منشور بموقع " life.expertexpro "، أحدث تصميمات "الجيبة" والتى تتوافق مع مختلف الأذواق، مثل:



أحدث تصميمات "الجيبة" لربيع وصيف 2021



تنورة مستقيمة



تبحث المرأة عن أحدث اتجاهات الموضة لعام 2021، منها التنورة المستقيمة أو البنسيل سكيرت، والمصممة من الجلد أو القماش، وبألوان مبهجة تتوافق مع أجواء فصلى الربيع والصيف، ويمكن ارتدائها عند الذهاب للعمل أو لحفلة.

ويمكن ارتداء التنورة المستقيمة مع بلوزة من الشيفون الخفيف أو قميص "كاجوال"، مما يساعد فى الحصول على إطلالة أنيقة وجذابة.تنورة ضيقةتنورة ضيقةتنورة طويلةتفضل بعض النساء ارتداء ملابس طويلة مثل التنورة الطويلة والتى تعتبر من أحدث إتجاهات الموضة لهذا العام، ومصممة بألوان مبهجة ومصنوعة من أقمشة منتفخة أو رتوش من أقمشة متطايرة، تشبه تنانير الغجرية الطويلة العصرية، ويمكن ارتدائها مع سترة جلدية أو قميص أو بلوزة.تنورة قصيرةتعتبر التنانير القصيرة ذو الألوان المبهجة من أحدث إتجاهات الملابس لهذا العام، ويمكن ارتدائها أيضاً عند حضور مناسبة خاصة، ولكنها لا تناسب المرأة العاملة، وخاصة الجالسات على المكاتب طوال اليوم، كما تساعد على ظهور رشاقة المرأة وتضيف إليها إطلالة أنيقة وجذابة.تنوة متعددة الطبقاتتعتبر التنورة المنفوشة، ذات الطبقات المصنوعة من الشيفون والتول والساتان، من أحدث إتجاهات الملابس النسائية لربيع وصيف 2021، ويتوفر منها تصميمات مختلفة مثل تنورة فوق الركبة مباشرة وأخرى أسفل الركبة، ويوجد منها تنورة مزخرفة بكشكشة، وتنانير أخرى متعددة الطبقات غير المتماثلة، والتى يمكن ارتدائها عند التنزه مع الأصدقاء أو حضور إحدى المناسبات المختلفة.



