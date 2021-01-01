للحصول على شفاه وردية أستخدمي هذه الوصفات الطبيعية

تتعرض الشفاه للتشقق أو التحول للون الداكن، الأمر الذى يجعل المرأة تشعر بالإزعاج، ويمكن علاج هذه المشكلة من خلال اتباع وصفات طبيعية للحصول على شفاه وردية، تعتمد على تنفيذ بعض الخطوات التى نستعرضها فى هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع "india".
وصفات طبيعية للحصول على شفاه وردية: وصفة السكر والعسل
ينصح بعمل مقشر منزلي طبيعي باستخدام السكر والعسل وزيت جوز الهند العضوي، من خلال إضافة ملعقتين كبيرتين من السكر الأبيض أو البني، وملعقة صغيرة من العسل، وملعقة كبيرة من زيت جوز الهند، ثم خلط المكونات معاً وتدليك الشفاه بلطف لمدة 30 ثانية، ثم غسلها بالماء الدافىء.
زيت جوز الهند للحصول على شفاه وردية
وللتخلص من الشفاه الجافة، ينصح بترطيبها بانتظام حتى تبدو ناعمة ووردية، من خلال وضع القليل من الفازلين على الشفاه قبل الذهاب إلى النوم، كما يجب استخدام مرطب شفاه مع كريم واقى من الشمس لحماية الشفاه من الأشعة فوق البنفسجية الضارة، ويمكن أيضًا استخدام زبدة الكاكاو أو زيت الزيتون أو زيت جوز الهند لترطيب الشفاه.
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