تتمتع كل امرأة بلون شعر مثالي يبرز جمالها ويخفي بعض عيوبها، ولكن تدفعها رغبتها فى التغيير والحصول على مظهر متميز، إلى صبغ شعرها، وهو ما ينتهي فى بعض الأحيان باختيار ألوان لا تتلائم مع بشرتها، ومظهر غير مناسب على الإطلاق.
ومن المعروف أن الشعر هو تاج كل امرأة، لذا فإن اختيار الصبغة المناسبة سيحدث فرقًا بالتأكيد، واتباع تريندات الموضة الخاصة بألوان الصبغة ليس هو الأساس وإنما الأفضل اختيار الألوان المناسبة لك ولطبيعة وجهك.
وفى التقرير التالى يوضح موقع "برايت سايد" أخطاء تقعين فيها عند اختيار لون الشعر يمكن أن تجعلك تبدين أكبر سنا:
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التعليقات على أحترسي .. أخطاء فى صبغ الشعر تجعلك تبدين أكبر سنا
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