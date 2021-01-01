أحترسي .. أخطاء فى صبغ الشعر تجعلك تبدين أكبر سنا



أخطاء فى صبغ الشعر أخطاء فى صبغ الشعر

تتمتع كل امرأة بلون شعر مثالي يبرز جمالها ويخفي بعض عيوبها، ولكن تدفعها رغبتها فى التغيير والحصول على مظهر متميز، إلى صبغ شعرها، وهو ما ينتهي فى بعض الأحيان باختيار ألوان لا تتلائم مع بشرتها، ومظهر غير مناسب على الإطلاق.



ومن المعروف أن الشعر هو تاج كل امرأة، لذا فإن اختيار الصبغة المناسبة سيحدث فرقًا بالتأكيد، واتباع تريندات الموضة الخاصة بألوان الصبغة ليس هو الأساس وإنما الأفضل اختيار الألوان المناسبة لك ولطبيعة وجهك.



وفى التقرير التالى يوضح موقع "برايت سايد" أخطاء تقعين فيها عند اختيار لون الشعر يمكن أن تجعلك تبدين أكبر سنا:

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1. اختيار لون داكن للغاية:هل سبق لك أن لاحظتى أنه عند وضع جسم ما أمام خلفية مظلمة، تبدو معالمه أكثر قابلية للتمييز؟ نفس الشيء يحدث لوجهنا، عندما نصبغ شعرنا بلون أسود غامق بدون عمل خطوط مميزة "هايلايت" به، تبرز "عيوبنا"، وإذا كنت تحبين الألوان الداكنة، فإن لون الكستناء الداكن هو بديل أفضل من الأسود.2. الذهاب إلى لون مختلف تمامًا عن لونك الطبيعى:ما الذي يجعلك تبدين أكثر تقدمًا في العمر: شعر أشقر أم كستنائي؟ لسوء الحظ، تعتمد الإجابة على عدة عوامل تحدد ما إذا كانت المرأة ستبدو أصغر سنًا بلون واحد أو آخر، فلا يجب أن تغيري لون شعرك الطبيعي بشكل كبير، لأن التغييرات الجذرية قد لا تكون مناسبة للون بشرتك، وهذا بدوره سيجعلك تبدين أكبر سنًا.