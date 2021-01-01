نصائح تساعدك على اختيار حذاء مناسب لفرحك



اختيار حذاء مناسب لفرحك اختيار حذاء مناسب لفرحك

راحة الجسم تبدأ من القدمين، نتذكر دائمًا هذه القاعدة ثم ننساها في اليوم الأهم في حياتنا على الإطلاق وهو يوم الزفاف، على الرغم من أننا نحتاج بشدة فى هذا اليوم لحذاء مناسب حيث نضطر لارتدائه لساعات طويلة ونحتاج لأن تبدو على ملامحنا الراحة والسعادة.



ولاختيار حذاء الزفاف المناسب لكِ قدم موقع "brides" عدة نصائح تساعدك فى معرفة كيفية اختيار الحذاء المناسب ليوم زفافك:



حددي استايل زفافك:

نظرًا لأنه من غير المحتمل أن تشتري حذاء زفافك والفستان من نفس المتجر، فإن امتلاك فهم قوي لاستايل زفافك بشكل عام هو المفتاح لضمان الاتساق بينهما، فإذا كنت تريدين مظهرًا كلاسيكيا، فتأكدى من مطابقة نمط حذائك مع نفس الحقبة، وانتبهى إلى أي تفاصيل أو زينة في ثوبك يمكن أن يتردد صداها في حذاء الزفاف الخاص بك، وكذلك المواد المحددة الدانتيل والساتان والتول التي يمكن مطابقتها.

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حذاء الزفافحذاء الزفافابحثى عن فستانك أولاً:حتى لو عثرت على حذاء زفاف أحلامك، امتنعى عن شرائه إذا لم تجدى فستان الزفاف الذى يناسبك بعد، فأنت تريدين أن يكمل حذاء الزفاف الخاصة بك فستانك في كل الجوانب مثل الأسلوب واللون وصولاً إلى كل التفاصيل والتزيين الأخير، كما أن طول الفستان مهم أيضا.فإذا كنت ترتدين فستانًا أقصر، يمكن أن يكون حذائك أحد الملحقات الرئيسية، حيث يضيف لونًا أو بريقًا أو جرعة من الأناقة العصرية إلى مظهرك فى يومك المميز، بينما إذا كان فستانك طويلًا، فلن يكون مرئيًا تقريبًا.ابدأى في البحث عن خيارات أحذية الزفاف:في حين أن شراء فستان الزفاف هو الأولوية، لا يوجد سبب يمنعك من البدء في البحث عن أنماط أحذية الزفاف، وتعتبر مواقع الويب الخاصة بتجار التجزئة على نطاق واسع مكانًا رائعًا للبدء.يتيح لك التصفح عبر الإنترنت الوصول إلى مجموعة واسعة من الأحذية، مما يساعدك على معرفة التفاصيل التي تعجبك وما لا تعجبك، وبمجرد تضييق نطاق البحث، سيكون من الأسهل كثيرًا البدء في التسوق لشراء أحذية يوم الزفاف بعد العثور على الفستان.لا تشتريه دون تجربته أولاً:بينما تعد مواقع البيع بالتجزئة طريقة رائعة لاستكشاف الأنماط والتعرف على ما تحبينه فى أحذية الزفاف، يحذر بعض الخبراء من شراء أحذية الزفاف عبر الإنترنت.هذا زوج من الأحذية ستقفين فيه لساعات، لذا من الضروري تجربة الحذاء أولاً والشعور بمدى الراحة في الوقوف والمشي قبل أن تشتريه.لا تخافى من اللون:مثل أي قرار آخر تتخذيه بشأن أسلوبك في يوم زفافك، يعتمد لون الحذاء الذى سترتديه في النهاية على نوع العروس التي أنت عليها، فمن المرجح أن تنجذب العرائس الكلاسيكية والتقليدية إلى اللون الأبيض، والعاجى ولكن إذا كان القليل من الذوق في الأحذية يثير اهتمامك، فلا تخافى من الخروج عن التقليدي واذهبى للألوان التي تضيف مزيدًا من اللمعان لجذب الأنظار.ضعى في اعتبارك مكان الفرح:مثلما تتحققين من الطقس للتأكد من أنك ترتدين الأحذية المناسبة قبل الخروج كل يوم، يجب على العرائس ألا ينسوا التفكير في مكانهم عند اختيار حذائهم خاصة إذا كنت تقيمين حفلًا في الهواء الطلق، على العشب أو على الشاطئ.سيؤثر مكان حفل الزفاف على مقدار الكعب الذي يجب أن ترتديه، فمثلا محاولة الظهور بمظهر رشيق أثناء المشي عبر الرمال على الشاطئ بكعب عال أمر مستحيل تحقيقه.إعطاء الأولوية للراحة:نحن نركز دائمًا على الأناقة، ولكن يجب أن يكون الاعتبار الأول هو ارتفاع الكعب: كلما زاد الكعب، زاد الضغط على كرة قدمك.الكعب المنخفض إلى متوسط ​​الارتفاع سيبقيك واقفة وترقصين بشكل مريح لفترة أطول، وهناك الكثير من أحذية الزفاف المسطحة الرائعة أيضًا.