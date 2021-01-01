لمواجهة سن اليأس بعد سن الأربعين .. أبتعدي عن هذه الأطعمة



سن اليأس بعد سن الأربعين سن اليأس بعد سن الأربعين



يعد سن اليأس من أكثر المشكلات الصحية التي تعاني منها النساء، حيث يتسبب في المعاناة من متاعب صحية عديدة، مثل الهبات الساخنة والأعراض النفسية لمرحلة انقطاع الطمث، والتي تعيق النوم أو تخفض الطاقة أو تأثر على الصحة النفسية بشكل سلبي.



ووفقا لما جاء في موقع “ إكسبريس” يحدث سن اليأس في حياة النساء عندما تتوقف الدورة الشهرية ولا يعدن قادرات على الحمل بشكل طبيعي ففي البداية تنخفض الدورة الشهرية في الأشهر التي تسبق بدء انقطاع الطمث، في بعض الأحيان تتوقف فجأة.



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وانقطاع الطمث أمر طبيعي للنساء عند تقدم العمر ويبدأ عادة بين سن 45 و55 عاما حيث تنخفض مستويات هرمون الإستروجين.

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ويعتقد الخبراء أن بعض الأطعمة يمكن أن تساعد في تخفيف الأعراض أو تفاقمها خاصة في ما يتعلق بالهبات الساخنة والأرق ومن المهم الالتزام بنظام غذائي صحي ومتوازن.وتساعد التغذية الجيدة في تقليل الشعور بأعراض انقطاع الطمث مثل تقلب المزاج والهبّات الساخنة والإرهاق، فضلا عن الانتفاخ واحتمال زيادة الوزن، وتشمل أفضل الأطعمة التي يجب تناولها في سن اليأس هي الحبوب الكاملة والفواكه والخضروات الطازجة والبروتينات الخالية من الدهون الضارة.واما الأطعمة التى تضر المرأة في سن اليأس ويجب الابتعاد عنها ، فهي :الأطعمة المصنعةالأطعمة المصنعة غنية بالصوديوم وتحتوي على سكريات صناعية كثيرة وترفع نسبة السكر في الدم بسرعة ما قد يؤدي إلى حدوث هبات ساخنة أثناء انقطاع الطمث.طعام حارالأطعمة الحارة يمكن أن تؤدي إلى التعرق والاحمرار وأعراض الهبات الساخنة الأخرىوإذا لاحظت المرأة أنها تعاني من الهبّات الساخنة بشكل أسوأ بعد تناول الأطعمة الغنية بالتوابل،وربطت إحدى الدراسات التي أجريت على النساء في فترة ما قبل انقطاع الطمث في الهند الهبات الساخنة بتناول الطعام الحار ومستويات القلق.مادة الكافيينيمتلك الكافيين تأثير كبير على النساء أثناء انقطاع الطمث حيث أظهرت الدراسات أن أولئك الاتي يستهلكن الكافيين أكثر عرضة للإصابة بهبّات ساخنة ممن لا يستهلكن الكافيين.الكحوليعد الكحول من أكثر الأشياء المدمرة للصحة بصفة عامة ويسبب الهبات الساخنة ويتداخل الكحول والكافيين أيضا مع النوم ما قد يؤدي إلى تفاقم القلق أو الاكتئاب.وجبات سريعةهذه الأنواع من الأطعمة دهنية بشكل كبير ويمكن أن تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والنساء أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب بعد انقطاع الطمث وتسبب زيادة الوزن ما قد يؤدي إلى سوء أعراض انقطاع الطمث .اللحوم الدهنيةتحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة يمكن أن تخفض مستويات السيروتونين في الجسم وتفاقم أعراض انقطاع الطمث في سن اليأسالكربوهيدرات المكررةتسبب الكربوهيدرات المكررة مثل الأرز الأبيض والمكرونة والبطاطس في ارتفاع سكر الدم وزيادة مقاومة الأنسولين ويمكن أن يؤدي هذا بدوره إلى حدوث هبات ساخنة أسوأ والاصابة ببعض الأمراض الأخرى مثل السكري النوع الثاني والتهاب الأعصاب.