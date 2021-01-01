تعرفي علي فوائد النعناع للبشرة .. مذهلة



فوائد النعناع للبشرة فوائد النعناع للبشرة



تعتبر أوراق النعناع مكونًا رئيسيًا عندما يتعلق الأمر بإنتاج منتجات العناية بالبشرة مثل غسول الوجه والمرطبات والمستحضرات.



أوراق النعناع مليئة بالعناصر الغذائية المفيدة في الحفاظ على صحة الجلد، وتعمل الخصائص المضادة للبكتيريا القوية لأوراق النعناع كمنظف وتونر ومرطب ممتازين.



فيما يلي بعض الفوائد غير المعروفة لإضافة أوراق النعناع إلى روتين العناية ببشرتك.

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1- علاج حب الشبابأوراق النعناع غنية بحمض الساليسيليك وفيتامين أ الذي يتحكم في إفراز زيت الزهم في الجلد، الأشخاص ذوو البشرة الدهنية أكثر عرضة لنوبات حب الشباب. الخصائص المضادة للبكتيريا والفطريات لأوراق النعناع تمنع الالتهاب وتعالج حب الشباب أيضًا، كل ما عليك فعله هو وضع معجون أوراق النعناع على حب الشباب وتركه لمدة 15 دقيقة حتى يجف، سيؤدي ذلك إلى القضاء على ندبات حب الشباب وتنظيف مسام الجلد أيضًا.2- التئام الجروحتساعد الخصائص القوية المضادة للالتهابات الموجودة في أوراق النعناع في التئام الجروح والجروح ولدغات البعوض وحتى حكة الجلد، يجب عليك استخراج عصير أوراق النعناع وتطبيقه على المنطقة المصابة من الجلد، سيساعد ذلك على التئام الجروح ويهدئ أيضًا الإحساس بالتهيج والحرق على الجلد.3- توحيد لون البشرةيمكن أن تكون أوراق النعناع بمثابة قابض خفيف يساعد في توحيد لون البشرة بشكل طبيعي، يزيل الأوساخ من المسام ويجدد البشرة إلى لون رطب ومرن، كما أنه مفيد في تحسين الدورة الدموية لبشرتك ويمنع التجاعيد والخطوط الدقيقة، ضعي عبوة أوراق النعناع على وجهك واتركيه لمدة 20 إلى 25 دقيقة قبل شطفه بالماء النظيف.