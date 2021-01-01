طريقة عمل بيتزا الدجاج بالباربيكو بمذاق شهي



بيتزا الدجاج بالباربيكو بيتزا الدجاج بالباربيكو



قدمت الشيف نورهان ميشيل طريقة عمل بيتزا الدجاج بالباربكيو، بالمنزل وبنفس الجودة والطعم الذي تُقدم به في المطاعم، مشيرةً إلى أنّ الخطوات سهلة وبسيطة.



مقادير طريقة عمل بيتزا الدجاج



وقالت نورهان ميشيل، خلال تقديم برنامج «سفرة دايمة»، المذاع على قناة صدى البلد، إنّ مقادير بيتزا الدجاج بالباربكيو عبارة عن: “ربع كيلو صدور مخلية مقطعة"، مضيفة أن التتبيلة مكونة من: "5 معالق كبيرة باربيكيو صوص، معلقة صغيرة ثوم بودر، ومعلقة صغيرة زعتر وملح و فلفل”.

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طريقة عمل صلصة البيتزاوأضافت أن صلصة البيتزا عبارة عن: 4 معالق كبيرة صلصة جاهزة، وثوم مفروم، وزعتر، وورق لورا، وسكر وملح، لافتة إلى أن مقادير عجينة البيتزا هي: كوب ونصف دقيق، معلقة صغيرة خميرة فورية، رشة ملح، ورشة سكر، ومعلقة صغيرة لبن بودرة.طريقة عمل بيتزا الدجاجوأوضحت أن طريقة التحضير تبدأ بعمل صلصة البيتزا، وفي الوقت ذاته يتم تتبيل الفراخ، بالمقادير السالف ذكرها، ثمّ توضع على الجريل حتّى تحصل على اللون الأصفر، مضيفة أنه بعد استواء الصلصة والفراخ يتم عمل عجينة البيتزا عن طريق إضافة معلقة ونصف خميرة على كوب ونصف دقيق، وبعض الملح والسكر مع معلقة لبن بودرة، ثمّ الماء والزيت، وبعدها تُضرب في الخلاط.وتابعت أنه بعد تجهيز عجينة البيتزا والتأكد من اكتمال اختمارها، يتم فردها حسب الحجم المطلوب، ثم توضع عليها الفراخ وتسقى بالصلصة، مضيفة أنه يفضل تزيينها ببعض الفلفل، ومن ثم تدخل الفرن، وتقدم طازجةفوائد الدجاجتحتوي على نسبة عالية من بروتين الكولاجين المفيد جدًا للنمو، ولتقوية صحة العظام، مما يجعل من الدجاج حلًا مثاليًّا لضعف المفاصل، ويقي كذلك من كافة المشكلات الصحية ذات العلاقة بالعظام والعضلات على رأسها مرض الروماتيزم.تساعد إلى حد كبير على التخلص من حالات الالتهاب المختلفة، على رأسها التهاب المفاصل وخاصة الحالات المزمنة والحادة منه، كما وتقلل من حدة الأوجاع والتشنجات المرافقة لهذه الحالة المرضيّة، وذلك بفضل احتوائها على أربعة أنواع أساسيّة من البروتينات الهامة لتقوية بُنية الجسم.الدجاج غنية بالبروتين والدهون :– تحتوي اجنحة على العديد من السعرات الحرارية لكن بصورة معتدلة.– عند إزالة الجلد توفر أجنحة الدجاجة 106 سعرات حرارية في حين أن الفخذ بدون جلد الدجاجة يحتوي على 176 سعرا حراريا.– تحتوي على البروتين والمواد الغذائية اللازمة لإصلاح أنسجة الجلد لدى الانسان، ونمو العضلات.– توفر الدهون الموجودة في أجنحة الفراخ الطاقة للإنسان، وتدعم نمط الحياة ويساعد في امتصاص الفيتامينات، أجنحة الدجاج تحتوي على نسبة عالية من الكولاچين ومن فوائد مادة الكولاجين الموجودة في الدجاج :* تحفز انتظام الضغط في جسم الإنسان وتعمل على ارتفاعه وتنظيمه.* تعمل على تثبيت نسبة الحديد في الجسم وارتفاعه وهي اقوى علاج لمرض الأنيميا وخاصه عند الأطفال.الدجاج غنية بالمعادن :– توفر كميات كبيرة من السيلينيوم والفسفور، والسيلينيوم.– لها دور في تنشيط انزيم يدعم وظائف الغدة الدرقية، ويحمي الأوعية الدموية من التلف.– تحتوي قدم الدجاجة على 18.5 ميكروجرام من السيلينيوم، و 158 ميللجرام من الفوسفور، أي 34%، و 23% من الكمية الموصى بها من السيلينيوم، والفسفور اليومي لجسم الإنسان.محتوى الدجاج العالي من الكولاچين يعمل على:- تجديد خلايا البشرة..- اضفاء النعومة والمرونة على البشرة- تأخير علامات الشيخوخة- إفادة الشعر وإصلاح تلفه- الحفاظ على قرنية وعدسة العين- أظافر قوية غير مشققة او متكسرة