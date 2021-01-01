طريقة سهلة لعمل المقرمشات فى المنزل



المقرمشات المقرمشات



تعد المقرمشات من أشهر أنواع السناك التى يحبها الكبار والصغار، كما أنها وجبة خفيفة وسريعة تسد الشعور بالجوع بشكل سريع و لا تحتاج للتحضير.



ولكن المقرمشات الجاهزة تحتوى على مكسبات طعم ومواد حافظة مما يجعل تناول كميات كبيرة منها أمر خطير يهدد الإنسان للإصابة ببعض المشكلات الصحية.



نقدم لكم طريقة عمل المقرمشات فى المنزل بطعم الكباب بمذاق الأنواع المباعة فى المحلات وذلك بخطوات الشيف زينب مصطفى مقدمة برنامج بالصحة والراحة على قناة سي بي سي سفرة.

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طريقة عمل مقرمشات .. الشيتوس والروستيكا المقليةطريقة تحضير الكباب المصري بـ تتبيلة مختلفةمقادير المقرمشات بطعم الكباب250 جرام دقيق منخولربع ملعقة صغيرة ملحنصف بيضة130 جرام زبدة لينةنصف ملعقة صغيرة خل1 ملعقة كبيرة بودرةتوابل كبابالتزيينبيضة مخفوقةجبنة رومى مبشورة أو أى نوع جبنة مبشورةطريقة عمل المقرمشات بطعم الكباب* قلبي الدقيق والملح وبهارات الكباب ثم يضاف البيض والخل والزبدة ويقلب الخليط حتى الحصول على عجينة* غطى العجينة وتترك لترتاح من 5 إلى 7 دقيقة ثم تفرد بالنشابة وتقطع مربعات وترص في صينية ويدهن الوجه بالبيض المخفوق ويرش بالجبنة المبشورة*ضعي المقرمشات في الفرن في درجة حرارة 180 لمدة 20 دقيقة حتى تمام النضج.