

داء «كرون» داء «كرون»



يعد داء «كرون» نوع من الإصابة بالتهابات الأمعاء، يمكن أن يصيب داء كرون أي جزء من الجهاز الهضمي من الفم وحتى الشرج، لكنه عادة ما يصيب القولونَ والجزء الأخير من الأمعاء الدقيقة، ونقدم إليك أسباب الإصابة بداء كرون وأبرز أعراض الإصابة به وعلاجات سريعة من مطبخك تجميك من الإصابة….







أسباب الإصابة بداء كرون غير معروفة ولكن هناك عوامل قد تكون مسئولة عن الإصابة منها ، الوارثة ، أو وجود مشكلة فى الجهاز المناعى للشخص والتهابات مما يتسبب فى مهاجمة البكتيريا النافعة فى الأمعاء، التدخين.

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أعراض كرونمن جانبه قال الدكتور مازن ناجي، أستاذ الجهاز الهضمى بقصر العيني، أن مرض كرون عبارة عن التهاب مزمن يصيب الجهاز الهضمي عامة، من الفم وحتى الفتحة الشرجية.وأشار ناجي إلى أن سبب نشوء داء كرون غير محدد، حتى الآن، وعلى ما يبدو، فهو خليط من الأسباب التي تتضافر لدى الإنسان المصاب، وأهمها:- عوامل وراثية.- عوامل بيئية:مثل التدخين أو التلوث أو جراثيم معوية.كما أكد ناجي أن ذروة ظهور مرض كرون عادة ما تصيب الأشخاص من سن 16 الى 35 عاما في كل من الرجال والنساء، وتظهر عليهم الأعراض، وقد يكتشفها الطبيب بمجرد رؤية الحالة.علاج مرض كرون بدون مضاعفات .. خيارات متنوعة للسيطرة على الألمأعراض وأسباب داء كرون وعلاجات طبيعية تخلصك منهامضاعفات كرونوينتج عن الإصابة بمرض كرون عدة أمراض منها الطفح الجلدي وإلتهابات العين والفم والمفاصل وتكون حصوات في الكلية والمرارة والإصابة بأمراض الكبد، وفي الغالب وصول الڤيروسات والميكروبات إلى تلك المنطقة يؤدي الى الإصابة بالمرض، مما يؤدي إلى التهاب الأمعاء.ومن الأساليب العلاجية لمرض كرون التغذية الجيدة ، الجراحة ، تناول الأدوية العلاجية.من جانبه قال الدكتور أسامة عبادة أستاذ الطب الباطني والجهاز الهضمي إن التعايش مع الظروف المرضية لمرض كرون يترك تأثيرًا كبيرًا على الصحة البدنية والذهنية للمريض، وقد تؤثر بشكل كبير على نمط الحياة الاجتماعية للمريض مثل العلاقة الأسرية والعملية والدراسية.وأضاف عبادة أنه مع تطور مراحل المرض، يواجه المرضى تحديات كبيرة واحتياجات غير ملباة لهم، ولذلك يجب علينا كأطباء الاستمرار في اكتساب المزيد من المعرفة العميقة لهذه الأمراض.وأشار عبادة إلى أن مرض كرون قد يؤثر على أي جزء من الجهاز الهضمي، وقد تشمل الأعراض التي تشير بالإصابة به ما يلي:وتشمل أعراض داء كرون إسهال وآلام بالبطن و إرهاق شديد ، وفقدان غير مقصود للوزن ، ودم ومخاط فى البراز، ويبقى الكثيرون ممن يعانون من داء كرون فى كثير من الأحيان لفترات طويلة غير مصابين بأى أعراضالنظام الغذائى وداء كرونقد لا تعمل خطة النظام الغذائي التي تناسب شخصًا مصابًا بداء كرون مع شخص آخر ويحتاج بعض الناس إلى نظام غذائي غني بالألياف وعالي البروتين. بالنسبة للآخرين ، قد يؤدي وجود بقايا طعام إضافية من الأطعمة الغنية بالألياف مثل الفواكه والخضروات إلى تفاقم الجهاز الهضمي.تفادي تناول الدهونعلى الجانب الآخر قد يتداخل داء كرون مع قدرة الجسم على تكسير الدهون وامتصاصها وستنتقل هذه الدهون الزائدة من الأمعاء الدقيقة إلى القولون، مما قد يسبب الإسهال.تجنب منتجات الألبانمنتجات الألبان عندما تكون مصابًا بداء كرون ويمكن أن يؤدي تناول منتجات الألبان إلى اضطراب في المعدة ، وتشنجات في البطن ، وإسهال لدى بعض الأشخاص.خطر الإصابة بالجفافقد يؤثر مرض كرون على قدرة الجسم على امتصاص الماء من الجهاز الهضمي و هذا يمكن أن يؤدي إلى الجفاف يكون خطر الإصابة بالجفاف مرتفعًا بشكل خاص إذا كنت تعاني من الإسهال أو النزيف.يمكن أن يؤثر مرض كرون على قدرة أمعائك على امتصاص العناصر الغذائية الأخرى بشكل صحيح من طعامك و قد لا يكون تناول الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية كافيًا فقط تحدث مع طبيبك حول تناول الفيتامينات المتعددة لمعرفة ما إذا كان هذا مناسبًا لك.العلاجات الطبيعية لكرونيستخدم بعض الأشخاص الطب التكميلي وتتضمن بعض علاجات لمرض كرون الإكثار من تناول البروبيوتيكهذه هي البكتيريا الحية التي يمكن أن تساعدك على استبدال وإعادة بناء البكتيريا الجيدة في الأمعاء و قد تساعد أيضًا في منع الكائنات الحية الدقيقة من الإخلال بالتوازن الطبيعي لأمعائك.