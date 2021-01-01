أبرزها البنجر والكرفس .. أطعمة تعالج الضغط المرتفع



البنجر والكرفس البنجر والكرفس

يعاني مرضى الضغط المرتفع من متاعب كثيرة عند وجود اضطرابات في الطقس أو ارتفاع الحرارة ولكن يمكن لبعض الطرق الطبيعية أن تساعدهم فى السيطرة على المرض.



نعرض لكم طرق طبيعية لعلاج الضغط المرتفع في الصيف وفقا لما جاء فى موقع “healthline” .



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ثمار الحمضيات

تمتلك الفواكه الحمضية مثل الجريب فروت والبرتقال والليمون تأثيرات قوية في خفض ضغط الدم فهي محملة بالفيتامينات والمعادن والمركبات النباتية التي قد تساعد في الحفاظ على صحة قلبك عن طريق تقليل عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب مثل ارتفاع الضغط .

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سمك السلمون والأسماك الدهنية الأخرىتعتبر الأسماك الدهنية مصدرًا ممتازًا لدهون أوميجا 3 والتي لها فوائد كبيرة لصحة القلب وتساعد هذه الدهون في تقليل مستويات ضغط الدم عن طريق تقليل الالتهاب وتقليل مستويات المركبات التي تقلص الأوعية الدموية المسماة أوكسيليبينز وربطت الأبحاث بين تناول كميات أكبر من الأسماك الدهنية الغنية بأوميجا 3 وخفض مستويات ضغط الدم.بذور اليقطينيمتلك اللب الابيض أو بذور اليقطين قدر كبير من المغنيسيوم والبوتاسيوم والأرجينين ، وهو حمض أميني ضروري لإنتاج أكسيد النيتريك ، وهو ضروري لاسترخاء الأوعية الدموية وخفض ضغط الدم .الفول والعدسالفول والعدس غنيان بالعناصر الغذائية التي تساعد على تنظيم ضغط الدم ، مثل الألياف والمغنيسيوم والبوتاسيوم وأظهرت العديد من الدراسات أن تناول الفول والعدس قد يساعد في خفض مستويات ضغط الدم المرتفع.التوتتقليل عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب مثل ارتفاع ضغط الدم و يعتبر التوت مصدرًا غنيًا لمضادات الأكسدة ، بما في ذلك الأنثوسيانين ، وهي أصباغ تمنح التوت لونه النابض بالحياة وهذا ينطبق على التوت الأزرق ، والتوت ، والتوت البري ، والتوت السحابي ، والفراولة ليست سوى بعض أنواع التوت التي ارتبطت بتأثيرات خفض الضغط المرتفعالحبوب الكاملةيساهم تناول الحبوب الكاملة في خفض مستويات ضغط الدم. تشير الدراسات إلى أن الأنظمة الغذائية الغنية بالحبوب الكاملة قد تقلل من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم.الفستقيدعم الفستق مستويات ضغط الدم الصحية إنها غنية بعدد من العناصر الغذائية الأساسية لصحة القلب وتنظيم ضغط الدم ، بما في ذلك البوتاسيومالجزريعد الجزر المقرمش والحلو والمغذي من الخضروات الأساسية في الأنظمة الغذائية لكثير من الناس. الجزر على نسبة عالية من المركبات الفينولية مثل الكلوروجينيكالكرفسالكرفس من الخضروات الشعبية التي قد يكون لها آثار إيجابية على ضغط الدم. يحتوي على مركبات تسمى الفثاليدات ، والتي قد تساعد على استرخاء الأوعية الدموية وخفض مستويات ضغط الدمالطماطمالصلصة والطماطم غنية بالعديد من العناصر الغذائية منها البوتاسيوم وصبغة الكاروتين اللايكوبين يوساعد تناول الأطعمة الغنية بهذه العناصر الغذائية ، مثل منتجات الطماطم ، في تقليل عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب مثل ارتفاع ضغط الدمالبروكليغني بمضادات الأكسدة الفلافونويدية ، والتي قد تساعد في خفض ضغط الدم عن طريق تعزيز وظيفة الأوعية الدموية وزيادة مستويات أكسيد النيتريك في الجسمالزبادي اليونانيالزبادي اليوناني هو منتج ألبان كثيف المغذيات ومليء بالمعادن التي تساعد في تنظيم ضغط الدم ، بما في ذلك البوتاسيوم والكالسيوم .الأعشاب والبهاراتبعض الأعشاب والتوابل غنية بالمركبات القوية التي تساعد في خفض ضغط الدم عن طريق مساعدة الأوعية الدموية على الاسترخاء مثل بذور الكرفس ، والكزبرة ، والزعفران ، والليمون ، والكمون الأسود ، والجينسنج ، والقرفة ، والهيل ، والريحان الحلو ، والزنجبيلبذور الشيا والكتانبذور الشيا والكتان هي بذور صغيرة مليئة بالعناصر الغذائية الضرورية لتنظيم ضغط الدم الصحي ، بما في ذلك البوتاسيوم والمغنيسيوم والألياف.البنجريساعد تناول البنجر في تحسين مستويات ضغط الدم الصحية ويسبب استرخاء الأوعية الدموية وقد تخفض ضغط الدم .السبانختمتلك السبانخ نسبة عالية من النترات كما أنه غني بمضادات الأكسدة والبوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم ، مما يجعله خيارًا ممتازًا للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم