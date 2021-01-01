تعرفي علي أعراض الحمل بتوأم بعد الحقن المجهري



الحمل بتوأم الحمل بتوأم

صرح الدكتور أحمد عاصم الملا استشاري عمليات الحقن المجهرى والمناظير النسائية وعلاج العقم، أن أعراض الحمل بتوأم بعد الحقن المجهري تظهر واضحة في وقت مبكر، ولكن أعراض الحمل بتوأم بصفة عامة لا تختلف عن أعراض الحمل العادي غير أنها تكون أكثر كثافة نظراً لارتفاع هرمون الحمل بشكل كبير جدا.



وقال الدكتور أحمد عاصم الملا، غالباً ما يكون الحمل بتوأم بعد الحقن المجهري هي رغبة الأم والأب واختيارهما، حيث يتم زرع أكثر من جنين في الرحم، يمكن زرع اثنين أو ثلاثة من الأجنة وتنتظر الأم أعراض الحمل في الظهور والتي غالبا ما تكون أكثر كثافة في حالة التوائم.



وأضاف الدكتور أحمد عاصم الملا، أن موعد عمل اختبار الحمل بعد الحقن المجهري لا يختلف عن موعد إجراؤه في الحمل الطبيعي، فهرمون الحمل أو هرمون موجه الغدد المشيمية التناسلية HCG يظهر بشكل طبيعي في الدم بعد حوالي أسبوع إلى 10 أيام من الإخصاب، ولكي يتم تأكيد ظهور الهرمون يختبر الحمل في الدم بعد تأخر موعد الدورة الشهرية بيوم واحد حيث يظهر هرمون الحمل واضحاً في الدم.

وأوضح الدكتور أحمد عاصم الملا في حالة الحقن المجهري يتم الانتظار لمدة 12 يوماً وتعرف باسم فترة الانتظار، وهي الفترة ما بين إجراء عملية نقل الجنين وزراعته في الرحم إلى إجراء اختبار الحمل ويتم بعد ذلك اختبار الحمل عن طريق الدم حيث يظهر الهرمون بوضوح في الدم بعد انتهاء فترة الانتظار.

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ونصح الدكتور أحمد عاصم الملا، بالراحة التامة للمريضة لمدة 24 ساعة بعد إجراء الحقن المجهري وزراعة الأجنة، على ألا تتحرك نهائياً من السرير لمدة 6 ساعات على الأقل، والامتناع عن ممارسة الجماع طوال فترة الانتظار ولحين التأكد من ثبوت إيجابية الحمل، وحتى يصرح الطبيب المتابع بذلك، وارتداء الملابس الثقيلة والابتعاد عن التعرض للبرد.