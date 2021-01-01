تعرف علي دعاء لرد الغائب والمفقود



دعاء لرد الغائب دعاء لرد الغائب

يعتبر الدعاء من أهم وأفضل العبادات التي يمكن أن يقوم بها المسلم، وان الدعاء لرجوع الغائب من الدعوات التي لا تنقطع والتي يكون حبل وصلها مرتبط بالشخص الذي فقد، سواء في البحر أو في السفر، أو تاهت به المدن، لذلك المؤمن بالله والذي يثق بقوة الله يدرك أنه الدعوات تحقق وعليه أن يكون موقنا بالله، وواثق به فيأخذ أجر الدعاء وتحقيق ما دعا به إن شاء الله، حيث إن الدعاء يقرب العبد من ربه ويكشف السوء ويدفع الكروب والمحن والابتلاءات وترفع الشدائد.



دعاء لرد الغائب والمفقود

أصبحنا في امان الله وأمسينا في جوار الله ” يا راد يوسف على يعقوب، يا كاشف ضر ايوب، يا غافر ذنب داود، يا رافع عيسى بن مريم من ايدي اليهود، يا مجيب نداء يونس في الظلمات، يا مصطفي موسى بالكلمات، يا من غفر لآدم خطيئته، ورفع ادريس برحمته، يا من نجا نوحاً من الغرق، يا من اهلك عاداً الاولى وثمود فما ابقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم اظلم واطغى، والمؤتفكة اهوى، يا من دمر على قوم لوط، ودمدم على قوم شعيب. يا من اتخذ ابراهيم خليلاً، يا من اتخذ موسى كليماً، واتخذ محمداً صلى الله عليه وعليهم اجمعين خليلاً وحبيباً.





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