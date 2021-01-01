دار الإفتاء توضح حكم حرق أوراق المصحف القديمة

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رد الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، على حكم حرق أوراق المصحف التالفة أو القديمة، ردا على سؤال يقول صاحبه "ما حكم حرق الورق التالف من المصحف؟



وأجاب الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، أن حرق حرق أوراق المصحف القديمة، لا يكون في بداية الأمر، ففي البداية علينا تدريجيا لزق الورقة المقطوعة ووضعها بين الصفحات.



وأوضح، أنه قديما كان بلجأ الناس لحرقة الورق التالف من المصحف، وتجنيب الهبو من حريق الورق التالف ووضعه على جانب الطريق، منوها بأنه الآن يوجد ماكينة تسم "فرامة" وفيها يفرم الورق ويتم تقطيعه فتتغير حالته نهائيا.

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وأشار إلى أن ورق المصحف من الأمور المقدسة وهذا الورق أخذ القداسة من المكتوب فيه من كلام الله، موضحا أنه يجب علينا أن نحترم المصحف الشريف.حكم حرق أوراق المصحف القديمةقال الدكتور علي فخر، مدير إدارة الحساب الشرعي بدار الإفتاء، إن أوراق المصحف القديمة والمتهالكة لا يجوز للإنسان الذي وجدها أن يقرأ فيها، مؤكدًا أن على الإنسان أن يتخلص منها حتى لا تتعرض للامتهان.وأوضح«فخر»عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال عن كيفية التخلص من ورق المصاحف القديمة، أن العلماء ذكروا أن التخلص من هذه الأوراق الشريفة لابد أن يتم بطريقة محترمة عن طريق حرق هذه الأوراق ثم دفنها أو فرمها بمفرمة الأوراق إذا توافرت، بحيث يتم تقطيعها قطعًا صغيرة جدًا بحيث لا يمكن التعرف على أنها من أوراق المصحف.وأكد ان المهم في التخلص من أوراق المصحف ألا يتم امتهانه بل يكون القصد من ذلك احترامه وعدم إلحاق ما لا يجوز إلحاقه بكتاب الله عزوجل.حكم حرق أوراق المصحف القديمةوورد سؤال للدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، من سائل يقول: "ما حكم حرق الأوراق القرآنية الرميمة؟".أجاب جمعة، في فتوى له: "الأصل هو أن المصحف الصالح للقراءة لا يحرق؛ لحرمته، فإذا صار خَلِقًا غير صالح للقراءة فيه، فإنه يجوز حرقه؛ صيانةً له عند جمهور العلماء".وأضاف أنه "لا يجوز أن تلقى أي ورقة من المصحف على الأرض، أو في مكان قذر؛ ما دام فيها حرف من كلام الله- تعالى".