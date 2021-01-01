فيديو | أحمد موسى يعلن بأن حرب قادمة في المنطقة خلال ساعات



الإعلامي أحمد موسى الإعلامي أحمد موسى

قال الإعلامي أحمد موسى، تعليقا على قيام مجموعة مسلحة مدعومة من إيران، يُعتقد أنها اختطفت السفينة "أسفلت برينسيس" في خليج عُمان، إن يتم التحضير لتوجيه ضربة إلى إيران من أمريكا وإسرائيل وبريطانيا.





وأضاف الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد “، أنه من المتوقع أن تحدث حرب في المنطقة خلال ساعات، وإيران ردت بأنه سوف تدافع عن مصالحها حال توجيه أي ضربة”.





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وتابع الإعلامي أحمد موسى "من المتوقع أن تقوم أمريكا وإسرائيل بتوجيه ضربة عسكرية لإيران فالأمر لا يرتبط بسفن ولكن الأمر يرتبط باقتراب إيران من الوصول إلى السلاح النووي في ظل رفض أمريكا هذا الأمر ".