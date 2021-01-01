فيديو | أحمد موسى يعلن بأن حرب قادمة في المنطقة خلال ساعات

آخر الأخباراخبار مصر › فيديو | أحمد موسى يعلن بأن حرب قادمة في المنطقة خلال ساعات

صورة الخبر: الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى

قال الإعلامي أحمد موسى، تعليقا على قيام مجموعة مسلحة مدعومة من إيران، يُعتقد أنها اختطفت السفينة "أسفلت برينسيس" في خليج عُمان، إن يتم التحضير لتوجيه ضربة إلى إيران من أمريكا وإسرائيل وبريطانيا.


وأضاف الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد “، أنه من المتوقع أن تحدث حرب في المنطقة خلال ساعات، وإيران ردت بأنه سوف تدافع عن مصالحها حال توجيه أي ضربة”.

وتابع الإعلامي أحمد موسى "من المتوقع أن تقوم أمريكا وإسرائيل بتوجيه ضربة عسكرية لإيران فالأمر لا يرتبط بسفن ولكن الأمر يرتبط باقتراب إيران من الوصول إلى السلاح النووي في ظل رفض أمريكا هذا الأمر ".

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على فيديو | أحمد موسى يعلن بأن حرب قادمة في المنطقة خلال ساعات

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
58017

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager