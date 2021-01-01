السيسي : حافظوا علي ما تبقي من الأراضى الزراعية

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صورة الخبر: الرئيس عبد الفتاح السيسى
الرئيس عبد الفتاح السيسى

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن تطوير قري الريف المصرى، ضمن مبادرة "حياة كريمة"، أثارت اندهاش العالم، مضيفًا:" الدنيا كلها بتقول إزاي في حياة كريمة هتخش علي نص مصر؟!".

وأضاف الرئيس السيسى- فى تصريحات لرؤساء تحرير الصحف المصرية وعدد من الإعلاميين ومحرري رئاسة الجمهورية خلال جولته بالمدينة الصناعية الغذائية "سايلو فودز" بمدينة السادات بمحافظة المنوفية اليوم، أن القضية الموجودة في الريف المصري هي الاعتداء علي الأراضى الزراعية، مضيفًا:" حافظوا علي ما تبقي من الأراضى الزراعية".

وأشار الرئيس السيسى، إلي أن تطوير قري الريف المصري سيكون شاملًا، مضيفًا:" هعمل لك اتصالات جوة القرية زي الشبكات الحديثة اللي موجودة في المدينة".

المصدر: youm7

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