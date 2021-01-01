صور.. بدأ إزالة عزبة أبو قرن بمصر القديمة



إزالة عزبة أبو قرن إزالة عزبة أبو قرن



بدأت اليوم الثلاثاء الأجهزة المعنية في إزالة منطقة عزبة أبو قرن العشوائية بمصر القديمة، تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة .



فقد تحرك صباح اليوم رجال حى مصر القديمة بتأمين من قوات الشرطة وتم البدء في إزالة منطقة عزبة ابو قرن العشوائية.



يأتي ذلك ضمن خطة تطوير المناطق العشوائية، وتوفير سكن ملائم لسكان تلك المناطق

وتغيير حياتهم للأفضل بعد نقلهم إلى مساكن حضارية .



