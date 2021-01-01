حريق في أحد السجون بدون خسائر بشرية

آخر الأخباراخبار مصر › حريق في أحد السجون بدون خسائر بشرية

صورة الخبر: حريق في أحد السجون
حريق في أحد السجون

كشف مصدر أمني مصري عن اندلاع حريق في سجن المنصورة بمحافظة الدقهلية اليوم الثلاثاء بسبب عقب سيجارة.

وأوضح المصدر أن الحريق شب ببعض المخلفات الموجودة بجانب سور سجن المنصورة من الداخل، واشتعلت النيران نتيجة إلقاء سيجارة مشتعلة بجوار المخلفات، ومع ارتفاع درجات الحرارة انتشرت النيران بسرعة في كل المخلفات الملقاة بجوار السور، وتمكنت قوات الحماية المدنية والإطفاء من السيطرة على الحريق في غضون دقائق دون أي خسائر تذكر.

وأضاف المصدر أن جميع نزلاء السجن بخير، ولم يشعروا بوقوع الحريق، لأنهم بعيدون تماما عن مصدر انبعاث الدخان، مشيرا إلى أن قوات الحماية المدنية تدخلت على الفور وتمكنت من السيطرة على الحريق.

المصدر:

المصدر: الوطن

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على حريق في أحد السجون بدون خسائر بشرية

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
37365

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager