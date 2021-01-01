أغلق مبنى وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) صباح الثلاثاء بعد إطلاق عدد من الأعيرة النارية قرب رصيف محطة مترو المنشأة.
وقال بيان من البنتاغون إن المنشأة مغلقة لدواعي "نشاط شرطي." وسمع مراسل أسوشيتدبرس بالقرب من المبنى دوي إطلاق نار.
وطلب إعلان طارئ من جميع الموظفين البقاء في الداخل بسبب نشاط الشرطة في الخارج.
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التعليقات على فيديو.. وارة الدفاع الأمريكية تتعرض لإطلاق نار وأنباء عن أصابات
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