سفينة جديدة تتعرض لحادثة في مياه الخليج

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حادثة جديدة في مياه الخليج

دعا موقع عمليات التجارة البحرية البريطاني السفن إلى توخي الحذر بعد وقوع "حادثة ليس لها علاقة بالقرصنة" في مياه الخليج.

وذكرت الهيئة أن ثمة "حادثة" ليس لها علاقة بالقرصنة في مياه الخليج، وأوصت الهيئة في إشعار تحذيري استند إلى مصدر من طرف ثالث السفن بتوخي الحذر الشديد في المنطقة، التي تبعد نحو 61 ميلا بحري شرقي الفجيرة.

ولم تقدم الهيئة البريطانية تفاصيل تتعلق بالسفينة أو السفن المعنية.

ولكن بعد ظهر يوم الثلاثاء، قامت ناقلة كيماويات ترفع علم سنغافورة في نفس الموقع تقريبًا في مياه الخليج، واسمها Golden Brilliant، بتحديث حالة تتبع نظام AIS إلى "ليست تحت القيادة"، وفقًا لبيانات تتبع سفينة Refinitiv.

وتشير هذه الحالة إلى أن السفينة غير قادرة على المناورة بسبب ظروف استثنائية.

وأسفر هجوم الأسبوع الماضي على ناقلة نفط تديرها إسرائيل في بحر العرب عن مقتل اثنين من طاقمها وألقت الولايات المتحدة وإسرائيل وبريطانيا باللوم فيه على إيران.

ونفت إيران ضلوعها في هجوم الطائرات المسيرة هذا وقالت يوم الاثنين إنها سترد على الفور على أي تهديد لأمنها.
وقالت الولايات المتحدة وبريطانيا يوم الأحد إنهما ستعملان مع حلفائهما للرد على هجوم الأسبوع الماضي على ناقلة منتجات بترولية يابانية ترفع العلم الليبيري وتديرها شركة زودياك ماريتايم المملوكة لإسرائيل.

وتبادلت إيران وإسرائيل الاتهامات بشن هجمات على سفن للطرف الآخر في الأشهر الأخيرة.

المصدر: سكاي نيوز عربية - أبوظبي

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