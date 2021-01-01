سلالة دلتا تضرب دول أفريقية وعربية عديدة



سلالة دلتا سلالة دلتا

قالت منظمة الصحة العالمية إن الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا، في أفريقيا ارتفعت بسرعة خلال الشهر الماضي، حيث ارتفعت الوفيات بنسبة 80 في المائة خلال الأسابيع الأربعة الماضية.



وصرحت مسؤولة إدخال اللقاحات في المنطقة الأفريقية في منظمة الصحة العالمية، فيونا أتوهيبوي، لشبكة سي إن إن، أن القارة تشهد ارتفاعًا غير مسبوق في وفيات فيروس كورونا.



وقالت أتوهبوي: "لقد زادت معدلات الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في جميع أنحاء إفريقيا، حيث تم الإبلاغ عن أعلى معدل أسبوعي (6،343) حتى الآن خلال الأسبوع الذي يبدأ في 19 يوليو 2021".

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وأضافت: "ارتفع عدد الوفيات بنسبة 89٪ من 13242 إلى 24987 في الأيام الـ 28 الماضية".وقالت أتوهبوي إن 15 دولة أفريقية على الأقل تسجل حاليًا اتجاهًا تصاعديًا في الوفيات الأسبوعية المرتبطة بـ فيروس كوررونا.وقالت إن "الدول الـ 15 هي الجزائر وبوتسوانا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وإسواتيني وليسوتو وملاوي وموريتانيا وموزمبيق ورواندا والسنغال وجنوب إفريقيا وزيمبابوي وليبيا وتونس والمغرب"وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جبريسوس، في مؤتمر صحفي يوم الجمعة الماضي، إن عدد الوفيات بسبب الوباء ومعدل الإصابة السريع سببهما سلالة دلتا شديدة العدوى، والذي يعتبر أكثر فتكًا من السلالة الأصلية لـ فيروس كورونا.وقال جبريسوس إن سلالة دلتا، حتى الآن تم اكتشافه في 132 دولة على الأقل، وأدى أيضًا إلى ارتفاع حالات الإصابة بـ فيروس كورونا على مستوى العالم بنسبة 80 في المائة خلال الأسابيع الأربعة الماضية.وأضاف جبريسوس: "تم الإبلاغ عن ما يقرب من 4 ملايين حالة إلى منظمة الصحة العالمية الأسبوع الماضي، ووفقًا للاتجاهات الحالية، نتوقع أن يتجاوز العدد الإجمالي للحالات 200 مليون خلال الأسبوعين المقبلين".وأوضحت أتوهبوي أن معظم الوفيات الجديدة في الـ 28 يومًا الماضية تم الإبلاغ عنها من جنوب إفريقيا، والتي قالت إنها تمثل 64 بالمائة من معدل الوفيات المتزايد الذي بلغ 16019، في حين أن شمال إفريقيا سجلت 24 بالمائة مع 6036 حالة وفاة.وأضافت مسؤولة منظمة الصحة العالمية أن كلا المنطقتين الفرعيتين شكلا 88 في المائة من جميع الوفيات المبلغ عنها في الشهر الماضي.وعزت الزيادة في معدلات الوفيات في كوفيد إلى زيادة معدلات انتقال الفيروس.