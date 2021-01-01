أنشيلوتي يطلب ضم صلاح في حالة فشل ضم مبابي



صلاح صلاح

كانت تقارير صحفية، أكدت مؤخرا، أن كيليان مبابي هو المرشح الأول للانضمام لريال مدريد.



وأكدت صحيفة “ صحيفة “ فيخاس” الإسبانية” أن أنشيلوتي المدير الفني للميرنجي، طلب بشكل رسمي من ريال مدريد التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول، حال فشل الحصول على توقيع مبابي.



وأضافت الصحيفة أن صلاح لم يخف رغبته سابقًا في الانضمام لأحد ناديي ريال مدريد أو برشلونة، وأنه هناك خلافات بينه وبين مدربه الألماني يورجن كلوب.

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