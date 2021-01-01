

مايكروسوفت تطلق الإصدار التجريبي الأول من Windows 11 مايكروسوفت تطلق الإصدار التجريبي الأول من Windows 11

أعلنت الآن شركة مايكروسوفت عن وصول الإصدار التجريبي الأول من نظام التشغيل Windows 11 وتوصي الشركة باستخدامه من قبل المستخدمين ذوي المعرفة التقنية الواسعة ومع ذلك فإنه ليس متقلبا للغاية ولديه العديد من التحسينات والمميزات الإضافية مقارنة بإصدار المطورين الذي وصل في وقت سابق.



أكدت الشركة أن هذا الإصدار التجريبي من نظام التشغيل الجديد متاح حاليا للمستخدمين الذين هم جزء من برنامج Windows Insider حيث يمكن لأي شخص من هؤلاء التسجيل بحرية وتنزيل Windows 11 Beta مع إمكانية تنزيل العديد من التحديثات والإصدارات التجريبية التابعة لشركة Microsoft.



الإصدار التجريبي الأول من Windows 11

وعلاوة على ذلك فإن الإصدار التجريبي الأول من نظام التشغيل الجديد Windows 11 لن يتضمن العديد من التطبيقات المدمجة ولن يسمح بتشغيل تطبيقات Android ومع ذلك يمكن للجميع بالفعل تقدير الواجهة المعاد تصميمها والتي تتضمن قائمة Start في موقع مركزي وتصميم أصلي لشريط المهام وأصوات نظام جديدة وزوايا مستديرة من النوافذ.وفي النهاية نود أن نشير إلى أن الإصدارات التجريبية تكون محفوفة بالمخاطر إلى حد كبير بالنسبة إلى مستنداتك والبرامج التي قمت بتثبيتها لذلك يوصى عادة بعدم استخدامها على جهاز الكمبيوتر الرئيسي لكي تتمكن من التجربة دون خوف من فقدان ما قمت بحفظه مسبقا، وعلاوة على ذلك فإن التبديل إلى هذا الإصدار التجريبي يعني إعادة تثبيت كاملة تقريبا لنظام التشغيل Windows 11 وهو أمر ممل أيضا مع الإصدارات التجريبية التي تستمر عادة لفترة قصيرة قبل إصدار المزيد من الإصدارات المحدثة مرة أخرى.



