تحفة جديدة قادمة من شاومي.. سعر ومواصفات هاتف Mi MIX 4

مع نجاحات شركة شاومي المتكررة ووصولها ثاني أكبر مصنع للهواتف الذكية فى العالم بفضل إمكانات هواتفها الذكية وإبداعاتها وكذلك المبيعات التي أصبحت تسيطر عليها الشركة التي لم يتخط تاريخها بضع سنوات؛ تعتزم الشركة على إطلاق تحفة جديدة تقترب من الكمال في المواصفات والقدرات وهو هاتف Mi MIX 4 الذي ستطلقه الشركة قريبا.



وبحسب موقع Gizmochina فإن هواتف شاومي الرائدة في الفترة الأخيرة أثارت ليس فقط إعجاب وإنما ثقة المستخدمين والدليل على ذلك أن المستخدم فقط يدفع حوالي 1000 دولار أو أكثر لشراء هاتف من هواتف شاومي الرائدة، ويبدو أنه مع إطلاق هاتف Mi MIX 4 ستزداد الثقة أكثر لقدرات الهاتف ومواصفاته الخارقة والتي ربما تحقق لشاومي مبيعات هائلة.



شاشة هاتف شاومي Mi Mix 4

شاشة هاتف شاومي Mi Mix 4

ويحتوى هاتف شاومي Mi MIX 4 على شاشة مرنة من نوع OLED ، بدقة 1080 بيكسل، وبجودة Full-HD+ مع معدل تحديث عال قدره 90 هرتز في الثانية، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة، وتغطي الشاشة المرنة اللوحة الأمامية بالكامل، كما تغطي اللوحة السفلية وتمتد على معظم جسم الهاتف من الخلف، حيث من الممكن تحريك الشاشة الأمامية لأسفل بضعة سنتيمترات ثم يتم فتح الوحدة مع الكاميرا الأمامية.ويعتبر هاتف شاومي Mi Mix 4 هو أول هاتف يمكن توجيه شاشته للتحرك عن طريق الضغط على الشاشة أو عن طريق الصوت، أو باستخدام جزء من الشاشة على اللوحة الخلفية كما يمكن التقاط صورة شخصية بالكاميرا الرئيسية.

كاميرا هاتف شاومي Mi Mix 4

وسيحصل هاتف شاومي القادم Mi MIX 4 على تقنية جديدة، حيث أشار تقرير جديد إلى أن عملاقة التقنية الصينية ستقدم تقنية الكاميرا أسفل الشاشة بتصميم جديد أفضل.وأوضحت أحدث التسريبات أن شركة شاومي لم تكتفي بإدراج كاميرا سيلفي تحت الشاشة، بل ستصبح غير مرئية تماماً، حيث ستكون العدسة الجديدة غير مرئية للعين المجردة عندما لا تكون قيد التشغيل.

هاتف شاومي Mi Mix 4

بطارية هاتف شاومي Mi Mix 4

ويحتوى شاومي Mi MIX 4 على بطارية بقوة 5000 مللى أمبير فى الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقوة خارقة تبلغ 120 واط، مع دعم الشحن اللاسلكي 80 واط وهو أعلى دعم للشحن السريع في أي من الهواتف الذكية الرائدة.

معالج وأداء هاتف شاومي Mi MIX 4

وسيعمل هاتف Mi MIX 4 القابل للطي بأحدث معالجات شركة كوالكوم الأمريكية، وهو معالج Snapdragon 888 ، مع نظام التشغيل أندرويد 11 ،وواجهة المستخدم MIUI 13 .

سعر هاتف شاومي Mi MIX 4

وسيبلغ سعر هاتف شاومي Mi MIX 4 سعرا أعلى من هاتف Mi 11 Ultra الذى تم إطلاقه مؤخر بحوالى 915 دولار أمريكى أى ما يعادل حوالى 400 . 14 ألف جنيه مصرى وذلك لأصغر نسخة.