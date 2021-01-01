شركة جوجل تخطط لصنع معالجات هواتفها

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شركة جوجل تخطط لصنع معالجات هواتفها

أعلنت شركة جوجل Google أنها ستبني معالج الهاتف الذكي الخاص بها.
ووفقا ذكرت شبكة (سي.إن.بي.سي.) الأمريكية، يسمى المعالج الجديد Google Tensor ، والذي سيعمل على تشغيل هواتف Pixel 6 وPixel 6 Pro الجديدة هذا الخريف.

وتعد تلك الخطوة مثالا آخر على إقدام شركات التكنولوجيا العملاقة بصناعة المعالجات الخاصة بها بدلاً من الاعتماد على صانع شرائح تقليدي مثل كوالكوم Qualcomm أو إنتل Intel.

وقال رئيس وحدة الأجهزة في (جوجل) "ريك أوسترلوه" - في تصريحات - "أعتقد أن الرقائق الجديدة والمصممة لزيادة مزايا البرامج التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي يمكن أن تساعد في الحصول على مستخدمين جدد".

المصدر: صدى البلد

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