فيسبوك تطالب موظفيها بارتداء أقنعة الوجه حتى في حالة تلقي لقاح كورونا

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فيسبوك تطالب موظفيها بارتداء أقنعة الوجه حتى في حالة تلقي لقاح كورونا

ذكرت شبكة (سي.إن.بي.سي.) الأمريكية أن منصة (فيسبوك)، عملاق منصات التواصل الاجتماعي، ستبدأ في مطالبة جميع موظفيها بارتداء أقنعة الوجه عندما يكونون في المقرات الخاصة بالمنصة في الولايات المتحدة، بغض النظر عن حالة تلقيح الموظف من عدمه بتطعيمات فيروس كورونا المستجد.

ومن المقرر، أن تدخل السياسة الجديدة حيز التنفيذ يوم /الأربعاء/، وستظل سارية حتى إشعار آخر.

وقالت متحدثة باسم المنصة - في بيان - إن "صحة وسلامة موظفينا وجيراننا في المجتمع تظل على رأس أولوياتنا".

المصدر: صدى البلد

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