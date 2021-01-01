مركبة "ستارلاينر" تنطلق إلى المحطة الفضائية الدولية اليوم

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مركبة "ستارلاينر" تنطلق إلى المحطة الفضائية الدولية اليوم

أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية، أن المركبة الفضائية ستار لاينر ستطلق إلى المحطة الفضائية الدولية مساء اليوم، الثلاثاء 3 أغسطس.

وتشير الوكالة إلى أن اطلاق المركبة سيكون في الساعة 1.20 بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة (20.20 بتوقيت موسكو).

وكانت المركبة ستارلاينر وصاروخ النقل Atlas 5 قد نقلا يوم 30 يوليو من منصة الإطلاق في مطار كيب كانافيرال الفضائي في ولاية فلوريدا إلى مكان آمن بسبب الظروف الجوية االسيئة.

ويذكر أن وكالة الفضاء الأمريكية، أعلنت عن تأجيل إطلاق المركبة الفضائية ستارلاينر بسبب حادث وحدة المختبر "ناؤوكا" الروسية يوم 29 يوليو المنصرم. ولكن مصدرا في قطاع صناعة الصواريخ والفضاء بروسيا، أعلن أن التأجيل لم يكن بسبب حادث "ناؤوكا" بل لعدم جاهزية المركبة للإطلاق.

وهذا هو الإطلاق التجريبي الثاني لمركبة ستارلاينر، حيث لم تتمكن في الإطلاق الأول من الالتحام بالمحطة الفضائية الدولية لأسباب فنية.

المصدر: روسيا اليوم

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