أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية، أن المركبة الفضائية ستار لاينر ستطلق إلى المحطة الفضائية الدولية مساء اليوم، الثلاثاء 3 أغسطس.
وتشير الوكالة إلى أن اطلاق المركبة سيكون في الساعة 1.20 بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة (20.20 بتوقيت موسكو).
وكانت المركبة ستارلاينر وصاروخ النقل Atlas 5 قد نقلا يوم 30 يوليو من منصة الإطلاق في مطار كيب كانافيرال الفضائي في ولاية فلوريدا إلى مكان آمن بسبب الظروف الجوية االسيئة.
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التعليقات على مركبة "ستارلاينر" تنطلق إلى المحطة الفضائية الدولية اليوم
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