مواصفات وأسعار هاتف Nokia C30

خلال مؤتمر الإعلان عن الهاتف Nokia XR20، قامت شركة HMD أيضا بإزاحة الستار رسميا عن الهاتف Nokia C30 من الفئة الاقتصادية حيث يأتي هذا الهاتف بسعر ميسور التكلفة ومواصفات جيدة للغاية تتمثل في بطارية بسعة 6000 ملي أمبير وكاميراتين في الخلف و64 جيجا بايت من الذاكرة الداخلية، وغيرها الكثير من المواصفات الرائعة التي سنتعرف عليها خلال السطور القادمة.
مواصفات هاتف نوكيا سي 30
هذا الهاتف الجديد يصل مع شاشة بشكل النوتش من نوع IPS LCD بحجم 6.82 بوصة وبدقة 1600×720 بكسل وبجودة HD+ بالإضافة إلى أنها تحتوي على كاميرا أمامية بدقة 5 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.0، والهاتف Nokia C30 يضم كاميراتين في الخلف بدقة 13 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/1.8 للكاميرا الرئيسية وبدقة 2 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.4 للكاميرا المسؤولة عن استشعار معلومات العمق، مع العلم أن هذا الهاتف يدعم تصوير الفيديوهات بدقة 1080 بكسل بمعدل 30 إطارا في الثانية.
الهاتف Nokia C30 يصل كذلك مع معالج ثماني النواة من فئة Unisoc SC9863A المصنوع بتكنولوجيا 28 نانومتر بجانب معالج رسوميات من فئة IMG8322 ويعمل بنظام Android 11 Go edition بالإضافة إلى أن الهاتف سي 30 الجديد من نوكيا يتوفر بثلاثة إصدارات على مستوى الذاكرة، الإصدار الأول يضم ذاكرة داخلية بسعة 32 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 2 جيجا رام والإصدار الثاني يضم 32 جيجا بايت مع 3 جيجا رام، والإصدار الثالث يضم 64 جيجا بايت مع 3 جيجا رام.
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