"تويتر" تبرم اتفاقية مع وسائل إعلام كبرى لزيادة مصداقية أخبارها

أبرمت منصة التدوين المصغر الأشهر عالميا "تويتر" اتفاقية مع وسائل إعلام كبرى، في خطوة وصفت بأنها لزيادة مصداقية الأخبار الموجودة على المنصة.
وأوضحت تويتر، بحسب ما نشره موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أنها أبرمت اتفاقية شراكة مع وكالتي "رويترز"، و"أسوشيتدبرس"، لمساعدة فريق التنظيم في وضع معلومات موثوقة أمام المستخدمين.
يتألف فريق التنظيم من موظفين يعملون معًا لوضع بعض الموضوعات الأكثر شيوعًا، التي يناقشها الأشخاص على منصة تويتر، ويشرف على بعض ميزات النظام الأساسي الأكثر وضوحًا والمثيرة للجدل في بعض الأحيان، بما في ذلك المؤشرات وعلامة التبويب "استكشاف".
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