"تويتر" تبرم اتفاقية مع وسائل إعلام كبرى لزيادة مصداقية أخبارها

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صورة الخبر: "تويتر" تبرم اتفاقية مع وسائل إعلام كبرى لزيادة مصداقية أخبارها
"تويتر" تبرم اتفاقية مع وسائل إعلام كبرى لزيادة مصداقية أخبارها

أبرمت منصة التدوين المصغر الأشهر عالميا "تويتر" اتفاقية مع وسائل إعلام كبرى، في خطوة وصفت بأنها لزيادة مصداقية الأخبار الموجودة على المنصة.

وأوضحت تويتر، بحسب ما نشره موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أنها أبرمت اتفاقية شراكة مع وكالتي "رويترز"، و"أسوشيتدبرس"، لمساعدة فريق التنظيم في وضع معلومات موثوقة أمام المستخدمين.

يتألف فريق التنظيم من موظفين يعملون معًا لوضع بعض الموضوعات الأكثر شيوعًا، التي يناقشها الأشخاص على منصة تويتر، ويشرف على بعض ميزات النظام الأساسي الأكثر وضوحًا والمثيرة للجدل في بعض الأحيان، بما في ذلك المؤشرات وعلامة التبويب "استكشاف".

وتأمل تويتر من خلال تلك الاتفاقية، ضمان رؤية مستخدميها معلومات موثوقة، وذات صلة باهتمامات المستخدمين، خاصة فيما يتعلق بالمعلومات الطبية المرتبطة بجائحة فيروس كورونا المستجد.

وتتوقع تويتر من خلال تلك الشراكة أن تساعدها في تطوير عدد من الميزات، خاصة وأن الوكالتين ستساعدان تويتر في المحتوى باللغة الإنجليزية، فيما سيسعى الفريق لتطوير شراكات أخرى للغات مختلفة مثل اليابانية والعربية والإسبانية والبرتغالية.

المصدر: سبوتنيك

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