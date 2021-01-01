روسيا تعلن عن خططها بشان مركبات "بروغريس" الفضائية الجديدة

آخر الأخبارعلم وتقنية › روسيا تعلن عن خططها بشان مركبات "بروغريس" الفضائية الجديدة

صورة الخبر: روسيا تعلن عن خططها بشان مركبات "بروغريس" الفضائية الجديدة
روسيا تعلن عن خططها بشان مركبات "بروغريس" الفضائية الجديدة

كشفت شركة "بروغريس" الروسية عن بعض خططها المستقبلية التي ستعتمدها أثناء إطلاق مركبات "بروغريس" الجديدة إلى الفضاء.

وفي مقابلة صحفية حول الموضوع قال رئيس قسم صناعة المركبات الفضائية في الشركة، روفائيل مورتازين: "نخطط مستقبلا لاعتماد نظام الرحلات السريعة التي تعتمد على دورة واحدة حول الأرض في إطلاق مركبات بروغريس إلى المحطة الفضائية الدولية".

وأضاف "سنجري اختبارات لتنفيذ مثل هذه الرحلات على مركبتي Progress MS-18 و Progress MS-19، وفي حال نجاح الاختبارات سنعتمد الخطة مع مركبة Progress MS-20".

وأشار مورتازين إلى أن شركته كانت قد أجرت اختبارات على مركبة Progress MS-17 التي أطلقتها في 30 يونيو الفائت، وجعلت هذه المركبة تدور في مدار يمكن اعتماده مستقبلا لجعل المركبات تصل إلى المحطة الفضائية في رحلات سريعة، وأثبتت الرحلة أن مركبات بروغريس قادرة على تنفيذ مثل هذه المهمات.

وتجدر الإشارة إلى أن روسيا كانت قد اتبعت سابقا خططا شبيهة في إطلاق الرحلات إلى المحطة الفضائية الدولية، لكنها نفذتها مع مركبات "سويوز".

المصدر: روسيا اليوم

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على روسيا تعلن عن خططها بشان مركبات "بروغريس" الفضائية الجديدة

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
68345

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager