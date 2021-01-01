روسيا تعلن عن خططها بشان مركبات "بروغريس" الفضائية الجديدة

كشفت شركة "بروغريس" الروسية عن بعض خططها المستقبلية التي ستعتمدها أثناء إطلاق مركبات "بروغريس" الجديدة إلى الفضاء.
وفي مقابلة صحفية حول الموضوع قال رئيس قسم صناعة المركبات الفضائية في الشركة، روفائيل مورتازين: "نخطط مستقبلا لاعتماد نظام الرحلات السريعة التي تعتمد على دورة واحدة حول الأرض في إطلاق مركبات بروغريس إلى المحطة الفضائية الدولية".
وأضاف "سنجري اختبارات لتنفيذ مثل هذه الرحلات على مركبتي Progress MS-18 و Progress MS-19، وفي حال نجاح الاختبارات سنعتمد الخطة مع مركبة Progress MS-20".
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