

جوجل تنشر رسمياً صور لهواتف Pixel 6 و Pixel 6 Pro جوجل تنشر رسمياً صور لهواتف Pixel 6 و Pixel 6 Pro

كشفت جوجل اليوم بشكل رسمي عن تصميم هاتفي Pixel 6 و Pixel 6 Pro وذلك من خلال صور قامت بنشرها وكشفت بعض التفاصيل التي تخص كلا الهاتفين.



جوجل أعلنت أن هاتفي Pixel 6 و Pixel 6 Pro سيأتوا بمعالج من تصميم جوجل يُدعى Google Tensor وهذا المعالج سيساعد في جعل أداء الهواتف أفضل وكذلك سيساعد في جعل عمر البطارية أفضل وتحسين جودة الكاميرات في الفيديوهات بشكل أكبر وأيضاً سيساعد في زيادة فترة التحديثات الرئيسية بجانب تحسين عمليات الذكاء الإصطناعي وزيادة سرعتها.



هاتف Pixel 6 سيأتي بشاشة مسطحة وهاتف Pixel 6 Pro سيأتي بشاشة منحنية من على الجانبين وكلاهما بحواف نحيفة وكاميرا أمامية في المنتصف وقارئ للبصمة مدمج مع الشاشة. سيأتي هاتف Pixel 6 بكاميرتين في الجهة الخلفية الرئيسية والثانية واسعة الزاوية بينما سيأتي هاتف Pixel 6 Pro بثلاث كاميرات وهما الرئيسية وواسعة الزاوية والثالثة للتقريب البصري 4X.

كلا الهاتفين سيتوفروا بثلاث ألوان وسيتم الكشف عنهم خلال فصل الخريف.



