جوجل تنشر رسمياً صور لهواتف Pixel 6 و Pixel 6 Pro

آخر الأخبارأخبار الجوال والموبايل › جوجل تنشر رسمياً صور لهواتف Pixel 6 و Pixel 6 Pro

صورة الخبر: جوجل تنشر رسمياً صور لهواتف Pixel 6 و Pixel 6 Pro
جوجل تنشر رسمياً صور لهواتف Pixel 6 و Pixel 6 Pro

كشفت جوجل اليوم بشكل رسمي عن تصميم هاتفي Pixel 6 و Pixel 6 Pro وذلك من خلال صور قامت بنشرها وكشفت بعض التفاصيل التي تخص كلا الهاتفين.

جوجل أعلنت أن هاتفي Pixel 6 و Pixel 6 Pro سيأتوا بمعالج من تصميم جوجل يُدعى Google Tensor وهذا المعالج سيساعد في جعل أداء الهواتف أفضل وكذلك سيساعد في جعل عمر البطارية أفضل وتحسين جودة الكاميرات في الفيديوهات بشكل أكبر وأيضاً سيساعد في زيادة فترة التحديثات الرئيسية بجانب تحسين عمليات الذكاء الإصطناعي وزيادة سرعتها.

هاتف Pixel 6 سيأتي بشاشة مسطحة وهاتف Pixel 6 Pro سيأتي بشاشة منحنية من على الجانبين وكلاهما بحواف نحيفة وكاميرا أمامية في المنتصف وقارئ للبصمة مدمج مع الشاشة. سيأتي هاتف Pixel 6 بكاميرتين في الجهة الخلفية الرئيسية والثانية واسعة الزاوية بينما سيأتي هاتف Pixel 6 Pro بثلاث كاميرات وهما الرئيسية وواسعة الزاوية والثالثة للتقريب البصري 4X.

كلا الهاتفين سيتوفروا بثلاث ألوان وسيتم الكشف عنهم خلال فصل الخريف.



صورة الخبر: جوجل تنشر رسمياً صور لهواتف Pixel 6 و Pixel 6 Pro

المصدر: عالم التقنيه

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على جوجل تنشر رسمياً صور لهواتف Pixel 6 و Pixel 6 Pro

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
44366

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager