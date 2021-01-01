

سلسلة هواتف Motorola Edge 20 Series..مواصفات وأسعار سلسلة هواتف Motorola Edge 20 Series..مواصفات وأسعار

كما كان مقررا بالفعل، أعلنت الآن شركة موتورولا عن سلسلة هواتف Motorola Edge 20 Series التي تتضمن 3 هواتف ذكية بشكل مبدئي وهي Edge 20 وEdge 20 Pro وEdge 20 Lite، وهذه الهواتف التي تدعم شبكات الجيل الخامس 5G تأتي مع مواصفات جيدة للغاية وسعر مناسب مقارنة بالهواتف المنافسة، وخلال السطور القادمة دعونا نتعرف على مواصفات وأسعار هذه الهواتف.



مواصفات Motorola Edge 20

نبدأ بالهاتف الأساسي في هذه السلسلة وهو موتورولا ايدج 20 الذي يأتي مع شاشة OLED بحجم 6.7 بوصة وبدقة 2400×1080 بكسل وبمعدل تحديث 144 هرتز وتدعم HDR10+ كما أنها محمية بزجاج Corning Gorilla Glass 3 وتحتوي على كاميرا أمامية بدقة 32 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.3، والهاتف Edge 20 يضم 3 كاميرات في الخلف بدقة 108 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/1.9 للكاميرا الرئيسية وبدقة 8 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.4 لكاميرا التصوير المقرب، وبدقة 16 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.2 للكاميرا فائقة الاتساع بالإضافة إلى أن هذا الهاتف يضم كذلك فلاش LED مزدوجا ويدعم تصوير الفيديوهات بجودة 4K بمعدل 30 إطارا في الثانية ويدعم كذلك خاصية التثبيت الإلكتروني للصورة بالدوران EIS.



معالج هذا الهاتف يأتي من فئة Qualcomm Snapdragon 778G 5G المصنوع بتكنولوجيا 6 نانومتر ومعالج الرسوميات يأتي من فئة Adreno 642L، وبخصوص الذاكرة فسيتوفر الهاتف Motorola Edge 20 بإصدارين، الإصدار الأول يضم ذاكرة داخلية بسعة 128 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجا رام والإصدار الثاني يضم 256 جيجا بايت مع 8 جيجا رام بالإضافة إلى أن هذا الهاتف سيعمل بنظام Android 11.

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يحتوي هاتف موتورولا الجديد على بطارية بسعة 4000 تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 30 واط (يتم شحن البطارية من خلال منفذ USB Type‑C 2.0)، والهاتف Edge 20 يدعم مستشعر بصمات الأصابع مدمجا أسفل الشاشة ويدعم مكبر الصوت وخاصية NFC كما أنه يأتي مع تصميم مقاوم للماء.سعر الهاتف موتورولا ايدج 20هذا الهاتف سيتوفر للشراء بشكل رسمي بجانب باقي هواتف السلسلة في وقت لاحق من شهر أغسطس، وذلك بسعر يبدأ من 590 دولارا للإصدار الذي يضم 128 جيجا بايت مع 8 جيجا رام.مواصفات الهاتف Edge 20 Liteالهاتف اللايت في هذه السلسلة يأتي مع شاشة OLED حجمها 6.67 بوصة وبجودة FHD+ وبمعدل تحديث 90 هرتز ولا يوجد أي طبقة حماية، ويتم تشغيل Motorola Edge 20 Lite بمعالج ثماني النواة من فئة MediaTek Dimensity 720 5G المصنوع بتكنولوجيا 7 نانومتر بجانب معالج رسوميات من فئة Mali-G57 MC3 وسيعمل بنظام Android 11 كما أنه سيتوفر مع 128 جيجا بايت من الذاكرة الداخلية و8 جيجا رام من الذاكرة العشوائية.يحتوي الهاتف Edge 20 Lite على 3 كاميرات في الخلف، الكاميرا الخلفية تأتي بدقة 108 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/1.9 والكاميرا فائقة الاتساع تأتي بدقة 8 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.2 والكاميرا المسئولة عن استشعار معلومات العمق تأتي بدقة 2 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/24 (الكاميرا الرئيسية تدعم تصوير الفيديوهات بجودة 4K بمعدل 30 إطارا في الثانية مع دعم التثبيت الإلكتروني للصورة EIS)، بالإضافة إلى أن هذا الهاتف يضم كاميرا أمامية بدقة 32 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.3 وتدعم تصوير الفيديوهات بدقة 1080 بكسل بمعدل 30 إطارا في الثانية.وبخصوص البطارية فتأتي بسعة 5000 ملي أمبير وتدعم تقنية الشحن السريع بقوة 30 واط، وعلاوة على ذلك فإن هذا الهاتف يتميز بمستشعر لبصمات الأصابع مدمج أسفل الشاشة ويدعم تركيب شريحتي اتصال بجانب كارت ميموري ويدعم أيضا منفذ سماعات الأذن 3.5 ملم ومكبر الصوت والراديو FM مع دعمه لخاصية NFC.سعر الهاتف Motorola Edge 20 Liteسعر الهاتف Edge 20 Lite يبلغ حوالي 414 دولارا أمريكيا للإصدار الوحيد المتوفر والذي يضم 128 جيجا بايت مع 8 جيجا رام.مواصفات الهاتف موتورولا ايدج 20 بروأما بالنسبة للهاتف الأعلى فهذه السلسلة فيتوفر مع شاشة OLED بحجم 6.7 بوصة وبدقة 2400×1080 بكسل وبجودة FHD+ كما أن الشاشة تدعم معدل تحديث يبلغ 144 هرتز وتدعم أيضا HDR10+ ويوجد عليها زجاج حماية من فئة Corning Gorilla Glass 5، بالإضافة إلى أن الهاتف وEdge 20 Pro يصل بالمعالج Qualcomm Snapdragon 870 5G المصنوع بتكنولوجيا 7 نانومتر وبمعالج رسوميات من فئة Adreno 650 ويعمل بنظام Android 11، مع العلم أنه يضم ذاكرة داخلية بسعة 256 جيجا بايت وذاكرة عشوائية بسعة 12 جيجا رام.وعلاوة على ذلك فيحتوي هذا الهاتف هو الأخر على كاميرا أمامية بدقة 32 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.3 وتدعم تصوير الفيديوهات بجودة 1080 بكسل بمعدل 30 إطارا في الثانية، كما أنه يحتوي 3 كاميرات في الخلف بدقة 108 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/1.9 للكاميرا الرئيسية وبدقة 8 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/3.4 مع تقريب بصري 5x للكاميرا الخاصة بالتصوير المقرب، وبدقة 16 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.2 للكاميرا فائقة الاتساع بجانب فلاش LED مزدوج، مع العلم أن الهاتف Motorola Edge 20 Pro يدعم تصوير الفيديوهات بجودة 8K بمعدل 24 إطارا في الثانية وبجودة 4K بمعدل 30 و60 إطارا في الثانية.البطارية الخاصة بالهاتف موتورولا ايدج 20 برو تأتي بسعة 4500 ملي أمبير وتدعم تقنية الشحن بقوة 30 واط (يتم شحن البطارية من خلال منفذ USB Type‑C 3.1)، وبخصوص المميزات الأخرى فتتمثل في مستشعر لبصمات الأصابع مدمج أسفل الشاشة ويدعم مكبر الصوت وخاصية NFC.سعر الهاتف Motorola Edge 20 Proالهاتف Motorola Edge 20 Pro سيباع بسعر يبلغ 830 دولارا أمريكيا للإصدار الوحيد المتوفر والذي يضم 12 جيجا رام مع 256 جيجا بايت.