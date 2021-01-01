

أرخص سيارة من بي إم دبليو في مصر أرخص سيارة من بي إم دبليو في مصر

تقدم مجموعة البافارية الوكيل الحصري للعلامة بي إم دبليو الألمانية في مصر، أرخص طرازات بي إم دبليو وهى سيارة 118i بفئة واحدة من التجهيزات باسم Sport Line بسعر رسمي 600.500 جنيه.



وتعتمد بي إم دبليو 118i على محرك 3 سلندر سعته 1500 سي سي، بقوة 110 حصان وعزم دوران 140 نيوتن متر. ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي وتتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم / ساعة في 8.5 ثانية، ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.5 لتر عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.



تتوفر السيارة بعدد من المواصفات ووسائل المساعدة، منها مصابيح LED أمامية وخلفية، وفرامل ABS المانعة للانغلاق ونظام Brake Energy Regeneration، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، ونظام DSC للثبات الإلكتروني، وحساسات إضاءة وأمطار.

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وتمتلك السيارة أيضًا مجموعة من وسائل الراحة والأمان يذكر منها، وسائد وستائر هوائية، فرش داخلي أسود مع تطعيمات برتقالية، مخرج شحن سريع USB C، مكيف هوائي اوتوماتيكي، سقف بانورامي، عجلة قيادة رياضية من الجلد.كما تقدم السيارة لعملاء السوق المصري بحزمة، وبلوتوث Audio Streaming، ونظام صوتي مع 10 سماعات HIFI بقوة 205 وات، حزمة المدخنين، ونظام Through loading، بالإضافة إلى نظام live Cockpit بشاشة قياس 8.8 بوصة.