أرخص سيارة من بي إم دبليو في مصر

تقدم مجموعة البافارية الوكيل الحصري للعلامة بي إم دبليو الألمانية في مصر، أرخص طرازات بي إم دبليو وهى سيارة 118i بفئة واحدة من التجهيزات باسم Sport Line بسعر رسمي 600.500 جنيه.
وتعتمد بي إم دبليو 118i على محرك 3 سلندر سعته 1500 سي سي، بقوة 110 حصان وعزم دوران 140 نيوتن متر. ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي وتتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم / ساعة في 8.5 ثانية، ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.5 لتر عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.
تتوفر السيارة بعدد من المواصفات ووسائل المساعدة، منها مصابيح LED أمامية وخلفية، وفرامل ABS المانعة للانغلاق ونظام Brake Energy Regeneration، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، ونظام DSC للثبات الإلكتروني، وحساسات إضاءة وأمطار.
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