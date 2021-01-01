المربع نت – ظهرت جينيسيس GV60 كروس أوفر الكهربائية الجديدة كلياً بدون تمويهات في كوريا الجنوبية، بعد أسابيع من تسرب داخلية السيارة بوضوح.
ويبدو أن جينيسيس كانت تجهز السيارة لإعلان تلفازي قادم كما هو واضح من الكاميرات المحاطة بها، وتركز الصورة المرفقة على خلفية السيارة بتصميم انسيابي أنيق.
وسترتكز GV60 الكهربائية على نفس منصة E-GMP لهيونداي أيونيك 5 وكيا EV6، مع توقعات بتزويدها ببطارية 77 كيلوواط\س ومحرك كهربائي واحد ودفع خلفي بشكل قياسي، مع توافر محركين كهربائيين ودفع كلي للفئات الأفخم.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على جينيسيس GV60 الكهربائية تظهر بدون تمويهات
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق