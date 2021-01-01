

5 سيارات سيدان موديل 2021 في السعودية 5 سيارات سيدان موديل 2021 في السعودية

تضم سوق المملكة العربية السعودية للسيارات العديد من الطرازات خاصةً السيدان منها، التي تحظي بمكانة كبيرة بين المستهلكين، بفضل اتساع مقصورتها و أدائها القوي، أضف إلى ذلك التجهيزات التي تطرحها كل شركة لتنافس الأخرى.



وفي سياق ذلك، يطرح موقع " صدى البلد " الإخباري، أبرز 5 سيارات سيدان في السعودية بأسعار مختلفة موديلات 2021





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1 ـ نيسان ألتيماحصلت السيارة نيسان التيما 2021 على خيارين من المحركات، الأول رباعي الأسطوانات، سعة 2500 سي سي ينتج قوة 188 حصان، والأخر بسعة 2000 سي سي تيربو، يمكنه اخراج قوة قدرها 248 حصان، متصلان بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء CVT، تتسارع السيارة بالمحرك 2500 من 0 الي 100 كم في خلال 6 ثوان، و تستهلك السيارة 6.2 لتر لكل 100 كم.تتمتع السيارة التيما 2021 بمميزات المعلومات والترفيه، أبرزها شاشة تعمل باللمس مقاس 7 بوصة، عدد 6 مكبرات صوت، بلوتوث ومخرجين USB وراديو ستالايت، أندرويد أوتو، و أبل كار بلاي ، ونظام صوتي Bose مع تسعة مكبرات صوت ، ونظام ملاحة.أسعار نيسان التيما موديل 2021 في السعودية:الفئة الأولى S بسعر 98 ألف ريال.الفئة الثانية SV بسعر 107 ألف ريال.الفئة الثالثة TURBO S بسعر 115 ألف ريال.الفئة الرابعة SL بسعر 126 ألف ريال.الفئة الخامسة TURBO S بسعر 135 ألف ريال.2 ـ رينو ميجانزودت سيارة رينو ميجان 2021 بمحركين، الأول رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، يولد قوة قدرها 115 حصان، وعزم أقصى للدوران 156 نيوتن متر، و الثاني 2000 سي سي، يخرج قوة قدرها 140 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 209 كلم، متصلان بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء.دعمت فئات رينو ميجان موديل 2021 بالعديد من المواصفات و التجهيزات، من أبرزها وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، قفل مركزي، نظام منع انغلاق المكابح، برنامج ثبات إلكتروني، نظام مانع الانزلاق، نظام المساعدة في صعود وهبوط المرتفعات، نظام مراقبة ضغط الهواء، إشارات LED مثبتة في مرايات الأبواب، نظام ISOFIX لتثبيت مقاعد الأطفال، مصابيح LED نهارية 3D.أسعار رينو ميجان موديل 2021 في السعودية:الفئة الأولى PE بسعر57 ألف ريال.الفئة الثانية SE بسعر 67 ألف ريال.الفئة الثالثة PE بسعر 69 ألف ريال.الفئة الرابعة LE بسعر 74 ألف ريال.الفئة الخامسة LE بسعر 85 ألف ريال.الفئة السادسة GT HD بسعر 138 ألف ريال.الفئة السابعة RS بسعر 161 ألف ريال.3 ـ هيونداي النتراطرحت سيارة هيونداي 2021 بخيارين من المحركات، الأول رباعي الأسطوانات سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 127 حصان، و 155 نيوتن متر من عزم الدوران، و صندوق سرعة اتوماتيكي مكون من 6 سرعات، أما المحرك الثاني رباعي الأسطوانات أيضا، ولكن بسعة 2000 سي سي، يخرج قوة 159 حصان، و 191 نيوتن متر، بصندوق سرعة اتوماتيكي من 6 غيارات، ونظام الدفع امامي للعجلات.تقترن سيارة هيونداي بشاشة وسطية قياس 10.25 بوصة، لوحة عدادات رقمية بشاشة قياس 10.25 بوصة، نظام صوتي من BOSE، مكيف هواء اتوماتيكي، عجلات رياضية قياس 17 بوصة، مثبت سرعة، نظام الكبح التلقائي، مراقبة النقطة العمياء، مستشعرات صف أمامية وخلفية، نظام الدخول والتشغيل الذكي، كاميرا خلفية، شحن لاسلكي للهاتف الذكي، وبلوتوث، ونظام الأوامر الصوتية.أسعار هيونداي النترا موديل 2021 في السعودية:الفئة الأولى STANDARD بسعر 64 ألف ريال.الفئة الثانية GL بسعر 66 ألف ريال.الفئة الثالثة BASE بسعر 66 ألف ريال.الفئة الرابعة GL بسعر 66 ألف ريال.الفئة الخامسة GLS بسعر 74 ألف ريال.4 ـ تويوتا كامريتقترن سيارة تويوتا كامري 2021 نوعين من المحركات، الأول سعة 2500 سي سي، ينتج قوة 200 حصان، والثاني بسعة 3500 سي سي، يخرج قوة قدرها 301 حصان، تتسارع السيارة للمحرك رباعي الأسطوانات من صفر إلى 100 كم خلال 9.3 ثانية، أما محرك الست أسطوانات سعة 3.5 لتر يتسارع من صفر إلى 100 كم خلال 6.3 ثانية.حصلت سيارات تويوتا كامري 2021 على حزمة من التجهيزات و الرفاهية، منها شاشة تعمل بالمس بقياس 9 بوصة بنظام الملاحة، نظام صوت JBL بعدد 9 مكبرات، راديو HD، أندرويد أوتو، آبل كار بلاي، و فتحة سقف بانوراما، وتحكم أوتوماتيكي ثنائي المناخ.أسعار تويوتا كامري موديل 2021 في السعودية:الفئة الأولى بسعر 97 ألف ريال.الفئة الثانية LE 2500 بسعر 97 ألف ريال.الفئة الثالثة LE HEV بسعر 101 ألف ريال.الفئة الرابعة GLE TOURING بسعر 106 ألف ريال.الفئة الخامسة GLE بسعر 111 ألف ريال.الفئة السادسة SE بسعر 112 ألف ريال.الفئة السابعة GRANDE HYBRID بسعر 145 ألف ريال.الفئة الثامنة GRANDE بسعر 145 ألف ريال.الفئة التاسعة LUMIERE HYBRID بسعر 150 ألف ريال.5 ـ فورد توروستعتمد سيارة فورد توروس 2021 على محرك 4 سلندر، سعة 2000 سي سي، ينتج قوة 240 حصان، و عزم الدوران 365 نيوتن. متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء بـ8 سرعات، وتستهلك وقود لتر كل 15.6 كم.يتوافر بسيارة فورد 2021 أحدث التجهيزات و المواصفات القياسية، منها وسائد هوائية أمامية وجانبية للسائق والراكب، وستائر جانبية، ووسادة لركبة السائق، ونظام ABS لمنع انغلاق المكابح، ونظام EBD لتوزيع قوة المكابح الكترونيا، ونظام تحكم إلكتروني بالثبات ESP، ونظام فرامل توقف كهربائي، ونظام قياس ضغط الهواء في الإطارات، ونظام الحفاظ على المسار، ونظام المساعدة لمنع الاصطدام، ونظام كشف النقطة العمياء، ونظام المساعدة على الاصطفاف.أسعار فورد توروس موديل 2021 في السعودية:الفئة الأولى ECOBOOST AMBIENT بسعر 127 ألف ريال.الفئة الثانية ECOBOOST TREND بسعر 135 ألف ريال.