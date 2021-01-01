

سعر و مواصفات هوندا أوديسي موديل 2021 في الإمارات سعر و مواصفات هوندا أوديسي موديل 2021 في الإمارات

تشتهر علامة هوندا اليابانية العريقة داخل سوق الامارات، بفضل فئاتها المختلفة التي تلبي احتياجات المستهلكين، ومن بين هذه الإصدارات جاءت سيارة الميني فان، هوندا أوديسي موديل 2021، فهي الخيار الأمثل لأصحاب العائلات، لاتساع مقصورتها حيث تضم أكثر من 7 ركاب.



تجهيزات ومواصفات هوندا أوديسي موديل 2021

تأتي هوندا أوديسي بمحرك سداسي الأسطوانات، سعة 3500 سي سي، ينتج قوة 280 حصان، متصلة بناقل حركة أوتوماتيكي بـ10 سرعات، تتسارع السيارة من صفر إلى 100 كم خلال سبع ثواني، وتبلغ السرعة القصوى للسيارة 180 كم / س، استهلاك الوقود لكل 100 كم يبلغ 12 لتر أما سعة خزان وقود 75 لتر.



تتمتع سيارة هوندا بعدة أنظمة ترفيهية، منها شاشة مقاس 10.2 بوصة وسماعات رأسية، بها اتصال الواي فاي، نظام ملاحة Gps، وفي المقاعد الخلفية بها نظام اتصال cabin talk و شاشة cabin watch، باب خلفي للفتح بدون استخدام اليد، ونظام عازل على زجاج الأبواب الأمامية والخلفية.

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تحتوى سيارة هوندا أوديسي موديل 2021 على جنوط رياضية مقاس 19 بوصة، مساحات استشعار المطر، وأجهزة استشعار للوقوف، مقابض أبواب من النيكل كروم، ومرايات جانبية كهربائية بها إشارات دوران مدمجة، ومصابيح ضباب LED.دعمت طرازات هوندا أوديسي، بمجموعة من الأنظمة، وهي مثبت سرعة، مكابح تلقائية عند حالات الطوارئ، اكتشاف حركة المشاة، ونظام تحذير عند الاصطدام، تحذير مغادرة المسار، نظام الثبات الإلكتروني، وأيضا نظام فرامل مانعة الانغلاق، و المساعدة على حفاظ المسار.جاءت سيارة هوندا أوديسي 2021 بالتحكم التلقائي في المناخ ثلاثي المناطق ، ومظلات الشمس للصفين الثاني والثالث ، ودخول بدون مفتاح، والتشغيل عن بعد، ومرأة الرؤية الخلفية ذات التعتيم التلقائي، وفتحة السقف، وشاشة بحجم 5 بوصات ، سبع مكبرات صوت ، بلوتوث، مخرجين USB.أسعار هوندا أوديسي موديل 2021 في السعودية:الفئة الأولى LX بسعر 149 ألف درهم.الفئة الثانية EXL بسعر 169 ألف درهم.الفئة الثالثة TOURING بسعر 184 ألف درهم.