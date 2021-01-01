تشتهر علامة هوندا اليابانية العريقة داخل سوق الامارات، بفضل فئاتها المختلفة التي تلبي احتياجات المستهلكين، ومن بين هذه الإصدارات جاءت سيارة الميني فان، هوندا أوديسي موديل 2021، فهي الخيار الأمثل لأصحاب العائلات، لاتساع مقصورتها حيث تضم أكثر من 7 ركاب.
تجهيزات ومواصفات هوندا أوديسي موديل 2021
تأتي هوندا أوديسي بمحرك سداسي الأسطوانات، سعة 3500 سي سي، ينتج قوة 280 حصان، متصلة بناقل حركة أوتوماتيكي بـ10 سرعات، تتسارع السيارة من صفر إلى 100 كم خلال سبع ثواني، وتبلغ السرعة القصوى للسيارة 180 كم / س، استهلاك الوقود لكل 100 كم يبلغ 12 لتر أما سعة خزان وقود 75 لتر.
تتمتع سيارة هوندا بعدة أنظمة ترفيهية، منها شاشة مقاس 10.2 بوصة وسماعات رأسية، بها اتصال الواي فاي، نظام ملاحة Gps، وفي المقاعد الخلفية بها نظام اتصال cabin talk و شاشة cabin watch، باب خلفي للفتح بدون استخدام اليد، ونظام عازل على زجاج الأبواب الأمامية والخلفية.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على سعر و مواصفات هوندا أوديسي موديل 2021 في الإمارات
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق