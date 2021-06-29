سعر الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء

ننشر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري خلال مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 3 -8-2021، وفقا لأخر تحديث في البنوك العاملة في مصر.
سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء في البنك المركزي 15.62جنيه للشراء و 15.75جنيه للبيع.
سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء في بنك الأهلي الكويتي بيريوس 15.66جنيه للشراء و 15.73 جنيه للبيع.
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