سعر الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء

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سعر الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء

ننشر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري خلال مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 3 -8-2021، وفقا لأخر تحديث في البنوك العاملة في مصر.

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء في البنك المركزي 15.62جنيه للشراء و 15.75جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء في بنك الأهلي الكويتي بيريوس 15.66جنيه للشراء و 15.73 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكي في بنك المصري الخليجي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء في بنك 15.65 جنيه للشراء و 15.73جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء في بنوك( مصرف أبوظبي الإسلامي، الامارات دبى الوطني، المصري لتنمية الصادرات) 15.64 جنيه للشراء و 15.73جنيه للبيع.

المصدر: صدى البلد

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