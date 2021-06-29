

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

شهدت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 3-8-2021، في مصر ارتفاعا جديدا مقارنة بالأسعار الأسبوع الماضي، وذلك لجميع أعيرة الذهب بعد أن شهدت الأسعار موجة من الارتفاع غير المسبوق ووصلت إلى مستوى تاريخي في وقت سابق من ذروة جائحة كورونا في منتصف العام السابق 2020، حيث تخطى سعر جرام الذهب عيار 21: 900 جنيهات في مصر ووصل إلى 920 جنيها للجرام عيار 21.



وسجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 : 789 جنيها اليوم الثلاثاء 27-7-2021، بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 21: 791 جنيها أمس الإثنين، و سجل الذهب عيار 21 : 826 جنيهًا في بداية شهر يناير الماضي ، كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 بنهاية أبريل الماضي 774 جنيها.



ويقدم “صدى البلد” للقراء خدمة معرفة أسعار الذهب اليوم خاصة الذهب عيار 21 وسعر جرام الذهب في مصر اليوم الثلاثاء بشكل مفصل حرصا منه على التواصل مع القراء وخاصة المقبلين على الزواج والمهتمين بأخبار الذهب.

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