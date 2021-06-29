

3 ملايين دولار صادرات الأثاث المصري لنيجيريا خلال 2020 3 ملايين دولار صادرات الأثاث المصري لنيجيريا خلال 2020

أكد محمد علاء مدير الخدمات الحكومية بالمجلس التصديرى للأثاث، ارتفاع قيمة صادرات مصر من الأثاث إلى نيجيريا خلال الـ 5 أعوام الماضية من 170 ألف دولار في 2016 إلى مليون دولار خلال 2017، ثم إلى مليوني دولار خلال 2018، ثم لـ 4 ملايين دولار خلال 2019، بينما شهد تراجعا خلال العام الماضي نتيجة تداعيات كورونا لـ 3 ملايين دولار.



وذكر محمد علاء خلال الندوة الإلكترونية التي ينظمها المجلس تحت عنوان ”فرص تنمية صادرات الأثاث المصرية إلى نيجيريا” بالتعاون مع جهاز التمثيل التجاري اليوم، الثلاثاء، أن صادرات “الأثاث الخشبي ” تستحوذ على 84% من إجمالي الصادرات، بينما “الأثاث المعدني “على 16% من إجمالي الصادرات.



وحول تكاليف الشحن والنقل، أوضح علاء أن حجم تكاليف نقل حاوية 40 قدما (نولون) يتراوح من 2910 إلى 4988 دولارا، فيما تتراوح تكاليف عوائد الشحن من 3200 إلى 3500 جنيه، فيما بلغ حجم تكاليف نقل حاوية 20 قدما من 2493 إلى 3938 دولارا، وعوائد الشحن من 2200 إلى 2500 جنيه، وذلك طبقا لأسعار الخط الملاحي والميناء بمصر في يوليو الماضي.

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وأشار إلى أن زمن الوصول يتراوح من 29 إلى 36 يوما حسب الخط الملاحي.