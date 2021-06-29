

أسعار الأسمنت المحلية في الأسواق اليوم أسعار الأسمنت المحلية في الأسواق اليوم

استقرت أسعار الأسمنت المحلية في الأسواق، مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 3 أغسطس، وبلغ متوسط سعر الطن 900 جنيه.



ونرصد أسعار الأسمنت بمختلف أنواعة وفقا لأحدث أسعار الجملة في الأسواق.



«الأسمنت المسلح»

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سجل سعر الأسمنت المسلح 910 جنيهات للطن، وبلغ متوسط سعر أسمنت أسوان 695 جنيهاً للطن، وأسمنت المخصوص 780 جنيهاً للطن، وأسمنت شورى 785 جنيهاً للطن، بينما بلغ سعر أسمنت الصخرة 870 جنيهاً للطن، والسويدي 910 جنيهات للطن، وحلوان 910 جنيهات للطن، وسعر أسمنت العسكري بني سويف 855 جنيهاً للطن، وأسمنت العسكري 850 جنيهاً للطن، وأسمنت النصر 805 جنيهات للطن، وأسمنت السويس 889 جنيها للطن وأسمنت سيناء 875 جنيها.«الأسمنت الأبيض»سجل متوسط سعر الأسمنت الأبيض 2400 جنيه، وسعر الأسمنت الأبيض العادة 2500 جنيه، وسوبر سيناء نحو 2460 جنيهاً، ورويال العادة 2430 جنيهاً للطن، أما الواحة الأبيض فبلغ سعره 2425 جنيهاً للطن.«الأسمنت المخلوط»كما سجل متوسط سعر الأسمنت المخلوط 600 جنيه للطن، وأسمنت ايه وان 730 جنيهاً للطن، وسجل أسمنت الواحة 760 جنيهاً للطن، وأسمنت السويدي 758 جنيهاً للطن، والنخيل 725 جنيها للطن.«الأسمنت المقاوم»فيما سجل متوسط سعر الأسمنت المقاوم للملوحة 928 جنيهاً للطن، وأسمنت قاهر البحار 885 جنيهاً للطن، وأسمنت السويس «سي ووتر» 900 جنيهاً للطن، وأسمنت السويدى المقاوم 928 جنيهاً للطن.«الجبس»استقرت أسعار الجبس، حيث سجل جبس العامرية 650 جنيهاً للطن، وجبس الدولية 640 جنيها للطن، وجبس المعمار 690 جنيهاً للطن، وجبس مصر سيناء 650 جنيهاً للطن، وجبس السويس 580 جنيهاً للطن.