

رئيس «حسابات المالية»: حصر إجراءات الرقابة قبل الصرف بالجهات الإدارية رئيس «حسابات المالية»: حصر إجراءات الرقابة قبل الصرف بالجهات الإدارية

قال طارق بسيونى، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية، إنه تم حصرالكتب الدورية التي تنظم الإطار التشريعى والإجرائي والتنظيمى لأعمال الرقابة ما قبل الصرف بالجهات الإدارية خلال الفترة من عام ١٩٩٠ إلى عام ٢٠٢٠، وتحديثها وتدقيقها بما يُواكب التطورات المالية والنظم المميكنة التي تستهدف إحكام الرقابة على الصرف، وجمعها في كتاب واحد؛ تمهيدًا لنشره على الموقع الإلكترونى لوزارة المالية بالإنترنت، للتيسير على المسئولين الماليين وممثلى وزارة المالية.



وأشار «بسيوني» في بيان، الإثنين، إلى استدامة توحيد المبادئ في المسائل المالية بالجهات الإدارية، والتطبيق الدقيق للتعليمات المالية، لضمان تنفيذ الموازنة العامة للدولة على النحو المستهدف، بما يُسهم في التفسير المنضبط والواعى لأحكام القانون؛ بما يتسق مع مستهدفات برنامج الإصلاحات الهيكلية، وتطوير الأداء الحكومى التي تستهدف تيسير المعاملات الحكومية.



وأكد حرصه على استمرار مسيرة تطوير العمل بقطاع الحسابات والمديريات والمالية، الذي يُعد الذراع الرئيسية لوزارة المالية لحوكمة إجراءات ما قبل الصرف، إضافة إلى استدامة جهود بناء الوعى القانونى السليم لممثلى وزارة المالية بمختلف الجهات الإدارية، من خلال تحديث البنية التشريعية والتنظيمية والإجرائية الحاكمة لأعمالهم، وإتاحتها إلكترونيًا على موقع وزارة المالية بالإنترنت، خاصة في ظل ميكنة الأنظمة المالية؛ على النحو الذي يُمكنهم من أداء دورهم في تعزيز الحوكمة المالية والإدارية، ويُسهم أيضًا في نشر ثقافة الإجراءات الوقائية من الإضرار بالمال العام.