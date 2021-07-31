

حظك اليوم : برج القوس حظك اليوم : برج القوس

يحرص كثيرون على متابعة طالع الأبراج الفلكية، ومعرف حظهم بشكل يومي، وهذه توقعات برج القوس ليوم 3 أغسطس2021، بحسب خبراء الأبراج.

وبرج القوس ينضم إليه مواليد الفترة (من 23/11 إلى 12/12)، وهذه التوقعات لأبناء البرج اليومي:



على الصعيد المهنى



حافظ على المكاسب المالية التى حققتها خلال الفترة الماضية، ولا تهدرها فى مشاريع غير مفيدة لن تجنى منها أى شىء، لذلك اختار فكرة مشروع جيدة وخطط لتنفيذها على أرض الواقع.

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على الصعيد العاطفىحافظ على تنفيذ وعودك مع شريك حياتك، حتى تجعله يشعر بالأمان معك، وباهتمامك به، واحذر من التلاعب بمشاعره حتى لا تخسره للأبد، وتشعر بالندم بعد ذلك.ويتميز برج القوس بالاجتهاد، وأصحاب برج القوس يقدسون العمل كثيرا، كما يتسم أبناؤه بالعدالة وحب الخير للغير، كما أنه من الأبراج الاجتماعية والمحبة للحياة، ويتصف برج القوس كذلك بأنه من الشخصيات الذكية والمنظمة والعميقة، ويتميز بالحنان والعطف، ولديهم قدر عالي من روح الفكاهة.أما عيوب برج القوس فتتمثل في أنه من الأبراج العنيدة والعصبية، لا يقوي برج القوس في التعامل مع المشاكل والضغوطات، حيث أن برج القوس لا يحب المواجهة يقوم بحل أزمته عن طريق الهروب من الواقعوما بين هذا وذاك تظل النصيحة الدائمة لمواليد برج القوس فهي محاولة أن تحافظ على عفويتك، وخذ الأمور بجدية أكثر، وعليك التخفيف من العصبية حتى لا تخسر الكثير .