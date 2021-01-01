

تحذير عاجل من جوجل لأصحاب هذه الهواتف: لن تدخلوا على 3 تطبيقات شهيرة تحذير عاجل من جوجل لأصحاب هذه الهواتف: لن تدخلوا على 3 تطبيقات شهيرة

حذرت شركة جوجل، أصحاب مجموعة من الهواتف المحمولة، بمنع دخولهم على العديد من التطبيقات الشهيرة الخاصة بالشركة في حالة عدم تحديث النظام، وذلك بداية من يوم 27 سبتمبر المقبل.



ووفقا لما ذكره موقع «the verge» التقني، إذا كان لا يزال لديك جهاز يعمل بنظام Android 2.3.7 أو أقدم، فلن تسمح لك جوجل بتسجيل الدخول إلى حساب جوجل الخاص بك على هذا الجهاز، اعتبارًا من 27 سبتمبر المقبل.



وقالت شركة جوجل: «كجزء من جهودنا المستمرة للحفاظ على أمان مستخدمينا، لن نسمح بعد الآن بتسجيل الدخول على أجهزة أندرويد التي تعمل بنظام التشغيل Android 2.3.7 أو أقل اعتبارًا من 27 سبتمبر 2021».

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وأضافت: «إذا سجلت الدخول إلى جهازك بعد 27 سبتمبر، فقد تحصل على أخطاء في اسم المستخدم أو كلمة المرور عند محاولة استخدام منتجات وخدمات جوجل علي رأسها التطبيقات الثلاثة الشهيرة، جيميل، يوتيوب، وتطبيق الخرائط».تفاصيل منع أصحاب هواتف أندرويد من الدخول على تطبيقات جوجلتم إصدار Android 2.3.7 منذ ما يقرب من 10 سنوات، ولكن نظرًا لوجود أكثر من 3 مليارات من أجهزة أندرويد النشطة في الوقت الحالي، فمن المحتمل أن يؤثر هذا التغيير على أكثر من عدد قليل من الأشخاص الذين ربما لا يزالون متمسكين بالتكنولوجيا القديمة.لذلك إذا كنت تستخدم Android 2.3.7 أو أقدم بعد الموعد النهائي في 27 سبتمبر، فستظل قادرًا على استخدام بعض خدمات جوجل، إذا قمت بتسجيل الدخول على متصفح جهازك، لكن الأجهزة التي تعمل بنظام Android 3.0 (Honeycomb) ستظل قادرة على تسجيل الدخول إلى كافة حسابات جوجل، لذلك إذا كان من الممكن تحديث جهازك الأقدم، فقد ترغب في القيام بذلك.