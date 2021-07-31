

حبيبته السابقة تفاجئه في حفل زفافه فيتزوجها حبيبته السابقة تفاجئه في حفل زفافه فيتزوجها

في واقعة غريبة من نوعها، شهدتها إندونيسيا، كانت بطلتها الشابة «يوليتا روي» التي حضرت حفل زفاف حبيبها السابق «كوريك أكبر» بدون دعوة، وتفاجأ الحضور بدخولها للحفل أثناء مراسم الاستقبال التقليدية، وطلبها من العريس أن يتزوجها أيضاً وسط ذهول الجميع.



وقالت «يوليتا»، إنها علمت بموعد الزفاف من خلال شبكات التواصل الاجتماعي، حيث كان عريسها قد نشر موعد زفافه على صفحته في مواقع التواصل الاجتماعي.



وكانت المفاجأة بقرارعائلة العروسين الموافقة على طلبها بعدما تشاوروا في الأمر، وأخذوا موافقة الزوجة الأولى، ليتحول الحفل لزفاف«كوريك» من شابتين بنفس اليوم.. ما دفعه إلى التأكيد بأن الزواج من إمرأتين سيحمله مسؤولية كبيرة خاصة وأنه عاطل عن العمل حاليا.