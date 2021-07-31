

«راحت عليه نومه».. شاب ينام في المواصلات ليستيقظ في دولة أخرى «راحت عليه نومه».. شاب ينام في المواصلات ليستيقظ في دولة أخرى

واقعة غريبة لا تتكرر كثيرا، حدثت مع راكب، استقل قطارا ونام أثناء رحلته ليستيقظ في بلد آخر تماما، حيث وجد العاملون في جمعية خيرية بمدينة جلاسكو الاسكتلندية أن شابًا يبدو عليه القلق والارتباك يتجول وهو لا يعرف وجهته فساعدوه على البحث عن غرفة في أحد الفنادق ينام فيها، قبل أن يعرفوا أنه نام في القطار فاستيقظ في بلدة أخرى.



كتبت الجمعية على صفحتها بموقع فيس بوك، تفاصيل الموقف الغريب الذي شهدته: «هل شعرت يومًا بالتعب الشديد لدرجة أنك نمت على متن قطار وانتهى بك الأمر في جلاسكو عندما كنت تحاول فقط الوصول من وولفرهامبتون إلى مانشستر.. هذه الليلة صادفنا شابًا في هذا الموقف، لم يسبق له أن ذهب إلى اسكتلندا من قبل، لذا كان تائها».



كان الشاب قد شعر بالحيرة بعد أن استيقظ من نومه ليجد القطار قد توقف في محطته النهائية عند جلاسكو في كارلايل، فوجد يد المساعدة من فريق الجمعية الذي عثر له بالفعل على غرفة في فندق Premier Inn في ساحة جورج لاستضافته طوال الليل.

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وحظى منشور الجمعية بعدد كبير من التفاعل أغلبها تشكر الفريق على تلك اللفتة الإنساية وكتب أحدهم: «أحسنتم يا شباب، تصرفتم بإخلاص واهتمام يشكر»، وأضاف آخر: «الشاب أصبح آمنا، عمل جيد يا رفاق».قبل حوالي 7 سنوات حدث موقف غريب مماثل، كان لوك هارديننج، المحب للحفلات، يستقل سيارة أجرة إلى منزله في الرابعة صباحا، وكان في حالة سُكر بعد خروجه من ملهى ليلي في مانشستر، فوجد نفسه في باريس، كيف حدث ذلك؟ حدث عندما وجد «لوك» جواز سفره في جيبه فقرر فجأة أن يطير إلى العاصمة الفرنسية.طلب «لوك» من سائق التاكسي تغيير المسار إلى مطار مانشستر، وحجز رحلة في اللحظة الأخيرة مقابل 100 جنيه إسترليني في الساعة 6 صباحًا باستخدام هاتف آيفون الخاص به، وعندما استفاق في اليوم التالي، وجد نفسه في مرحاض بمطار شارل ديجول، فأدرك أنه ابتعد مسافة 500 ميل على وجه الدقة.