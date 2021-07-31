

الأرصاد: درجات الحرارة 40 في الظل.. والموجة الحارة مستمرة الأرصاد: درجات الحرارة 40 في الظل.. والموجة الحارة مستمرة

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّنا ما زلنا متأثرين بالموجة شديدة الحرارة على أنحاء الجمهورية كافة، حيث تصل درجات الحرارة على القاهرة إلى 40 درجة في الظل، ومتوقع استمرار الموجة شديدة الحرارة خلال الأيام المقبلة، بعدها تبدأ درجات الحرارة في الارتفاع بنحو درجة أو 2 بداية من اليوم وأمس على القاهرة وباقي محافظات الجمهورية، مع ارتفاع نسب الرطوبة، ما يزيد الإحساس بارتفاع درجات الحرارة.



وأضاف مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أنّه في ظل هذه الموجة شديدة الحرارة، نشهد فرصا لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة أحيانا، اعتبارا من اليوم وحتى نهاية الأسبوع على الأقل، لكن في المناطق الجنوبية على سلاسل جبال البحر الأحمر ومحافظات جنوب البلاد، أبوسمبل وأسوان والأقصر، وهذه المناطق التي تشهد بالفعل وجود السحب وفرص لسقوط الأمطار.



وتابع مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّ فرص تكون السيول ستكون بالمناطق الحدودية على حلايب وشلاتين ومرسى علم والمناطق الجنوبية الشرقية، وستكون إلى حد كبير غير مؤثرة على المناطق الشمالية، موضحا أنّ الموجة الحارة ستنكسر بشكل خفيف بنحو درجة أو 2 بداية من يوم الأحد، ويستمر الطقس شديد الحرارة حيث تصل درجات الحرارة المئوية لـ39 و38.

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وشرح مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّ المناطق الساحلية تشهد ارتفاعا بدرجات الحرارة، حيث كانت تسجل درجات حرارة بين 29 و32 درجة مئوية، ولكن خلال هذه الموجة تصل درجات الحرارة لـ35، خاصة على السواحل الشمالية الغربية بالإسكندرية ومطروح والسلوم، والسواحل الشرقية تتجاوز الـ35 درجة بداية من العريش ورفح وبورسعيد.