اعرف الوقت المناسب لإجراء تحاليل الغدة الدرقية



تحاليل الغدة الدرقية تحاليل الغدة الدرقية

إذا كنت تعاني من أعراض تعتقد أنها قد تكون ناجمة عن مشكلة في الغدة الدرقية، فإن إجراء اختبار الغدة الدرقية سيساعدك في تحديد الخطأ الذى يتسبب فى هذه الأعراض، وإذا حدد الاختبار أنك تعاني من مشكلة مثل قصور الغدة الدرقية أو فرط نشاط الغدة الدرقية، فإن عدد المرات التي يجب عليك إجراء الاختبار يختلف باختلاف الحالة، من خلال سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على عدد المرات التي يجب أن تجرى فيها تحليل TSH للغدة الدرقية، بحسب موقع " forthwithlife".



اختبار TSH لقصور الغدة الدرقية



إذا كنت تعاني من خمول الغدة الدرقية (قصور الغدة الدرقية)، فستحتاج إلى اختبار مستويات هرمون الغدة الدرقية (TSH) مرة واحدة في السنة للتأكد من أنها ضمن المعايير الطبيعية.



اختبار الدم لفرط نشاط الغدة الدرقية



إذا تم تشخيصك بفرط نشاط الغدة الدرقية فقد يرغب طبيبك العام في اختبار مستويات TSH و FT4 على أساس شهري لمعرفة كيف يسير العلاج، ثم أقل من ذلك بعد ذلك ومع ذلك ، ستتم مناقشة وتيرة الاختبارات معك عند التشخيص والاعتماد على العلاج.

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ما الذي يتم قياسه في اختبار الغدة الدرقية؟الهرمونات الثلاثة الرئيسية التي يتم قياسها في فحص دم الغدة الدرقية هي:-هرمون الغدة الدرقية (TSH)-هرمون الغدة الدرقية (T4)-ثلاثي يودوثيرونين (T3)TSH هو أكثر المؤشرات الحيوية حساسية لوظيفة الغدة الدرقية، وغالبًا ما يستخدم للتأكد من أن العلاج بالهرمونات البديلة الموصوف لك يعمل بفعالية كما ينبغي.تشير المستويات العالية من T3 و T4 غالبًا إلى فرط نشاط الغدة الدرقية، بينما تشير المستويات المنخفضة إلى خمول الغدة الدرقية.يمكن التعرف على مشاكل الغدة الدرقية عن طريق قياس مستوى T3 (FT3) في الدم تشير المستويات المرتفعة إلى فرط نشاط الغدة الدرقية بينما تشير المستويات المنخفضة إلى خمول الغدة الدرقية.يمكن استخدام T3 من أجل:-اختبار لمعرفة ما إذا كانت الغدة الدرقية تعمل بشكل صحيح-تشخيص فرط نشاط الغدة الدرقية-يُطلب T3 حقًا فقط عند تشخيص أو اختبار شدة فرط نشاط الغدة الدرقية.غالبًا ما تستخدم مستويات T4 جنبًا إلى جنب مع الأعراض لتحديد مشكلة الغدة الدرقية، وليس وحدها.هناك نوعان من المؤشرات الحيوية الإضافية التي يمكن إضافتها إلى اختبار الغدة الدرقية، وهما:-أضداد ثيروجلوبولين-الأجسام المضادة بيروكسيداز الغدة الدرقيةThyroglobulin هو بروتين مخزن في الغدة الدرقية ويساعد في إنتاج T3 و T4.تساعد الأجسام المضادة لبيروكسيداز الغدة الدرقية على تحديد مرض الغدة الدرقية المناعي الذاتيعلاج مشاكل الغدة الدرقيةإذا تم تشخيص قصور الغدة الدرقية (خمول)، فعادة ما تبدأ في تناول ليفوثيروكسين نسخة اصطناعية من هرمون الغدة الدرقية.ومع ذلك ، إذا تم تشخيص فرط نشاط الغدة الدرقية، فإن خيارات العلاج تشمل:-أدوية الغدة الدرقية-عملية جراحية لإزالة بعض أو كل الغدة الدرقية-اليود المشع لتقليل نشاط الغدة الدرقيةعند بدء العلاج، من المحتمل أن تخضع لفحوصات دم بشكل منتظم، ربما كل بضعة أسابيع لتقييم استجابة جسمك للعلاج بمجرد أن يجعل العلاج حالتك مستقرة ، يجب أن يقل تكرار اختبارات الدم.ما هو المستوى الطبيعي لاختبار الغدة الدرقية؟TSH 0.27 - 4.2 مللي / لترFT4 12.0 - 22.0 بمول / لترFT3 3.1 - 6.8 بمول / لترمن ناحية أخرى ، يحدث قصور الغدة الدرقية عندما يرتفع مستوى TSH في الدم قليلاً ولكن FT4 في النطاق الطبيعي.