للمبقبلين علي الزواج .. إزاى تختارى أثاث منزلك مع خطيبك

قد يسبب اختيار ديكور منزل أو تجديد قطع الأثاث الكثير من المشاكل بين الزوجين، لإختلاف أذواقهم، سواء فى اختيار ألوان الطلاء وقطع الديكور المختلفة، وأماكنهم داخل الغرف، ولتجنب هذه المشاكل، أشار تقرير منشور بصحيفة "مترو" البريطانية، إلى بعض النصائح التى يجب العمل بها، وسوف نستعرضها فى هذا التقرير.
نصائح لإختيار ديكور المنزل مع شريك الحياة
تحضير قائمة بالأشياء الضرورية
يفضل أن يقوم كلا الزوجين بتحضير قائمة بقطع الديكور الضرورية، لكل غرفة وخلال التحضير، وسوف يكتشف الزوجان أشياء ضرورية غير قابلة للتفاوض وأخرى يمكن التنازل عنها .
تحديد الألوان
عند اختيار قطع ديكور المنزل، يجب تسليط الضوء على لوحات الألوان ، واختيار عناصر الأثاث معًا وقطع الديكور المناسبة للألوان، مما يسهل الوصول لحل يرضى الطرفين .
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