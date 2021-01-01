للمبقبلين علي الزواج .. إزاى تختارى أثاث منزلك مع خطيبك

آخر الأخبارالأسرة والطفل › للمبقبلين علي الزواج .. إزاى تختارى أثاث منزلك مع خطيبك

صورة الخبر: إزاى تختارى أثاث منزلك
إزاى تختارى أثاث منزلك

قد يسبب اختيار ديكور منزل أو تجديد قطع الأثاث الكثير من المشاكل بين الزوجين، لإختلاف أذواقهم، سواء فى اختيار ألوان الطلاء وقطع الديكور المختلفة، وأماكنهم داخل الغرف، ولتجنب هذه المشاكل، أشار تقرير منشور بصحيفة "مترو" البريطانية، إلى بعض النصائح التى يجب العمل بها، وسوف نستعرضها فى هذا التقرير.

نصائح لإختيار ديكور المنزل مع شريك الحياة

تحضير قائمة بالأشياء الضرورية

يفضل أن يقوم كلا الزوجين بتحضير قائمة بقطع الديكور الضرورية، لكل غرفة وخلال التحضير، وسوف يكتشف الزوجان أشياء ضرورية غير قابلة للتفاوض وأخرى يمكن التنازل عنها .

تحديد الألوان

عند اختيار قطع ديكور المنزل، يجب تسليط الضوء على لوحات الألوان ، واختيار عناصر الأثاث معًا وقطع الديكور المناسبة للألوان، مما يسهل الوصول لحل يرضى الطرفين .

تحديد مساحة كل غرفة

ومن المهم مناقشة الزوج والتحدث عن مساحة كل غرفة، لتحديد ما يجب شرائه وطرح سؤالين، مهم وهو:

ماذا سيكون الغرض الرئيسي من هذه الغرفة؟
يجب التفكير في الغرض الأساسى للغرفة، مثل غرفة المكتبة أو الألعاب أو النوم، وتحديد من سيستخدم هذه الغرفة أكثر طوال اليوم، مما يساعد على تحديد الزوج أو الزوجة اختيار الإضاءة والألوان التى تساعده على الشعور بالراحة.

الحصول على رأى أخر

وعند حدوث خلاف بين الزوجين، يمكن اللجوء لشخص آخر سواء مصمم ديكور داخلى أو صديق أو فرد من العائلة، والذى يساعد برأيه فى إنهاء المشكلة، والوصول لحل يرضى الطرفين.

ترتيب الديكور

يفضل عند ترتيب ديكور المنزل، البدء بتحضير قطع الديكور الكبيرة، مثل قطع الأثاث المختلفة من أريكة والمقاعد وغيرها مما يساعد على اختيار قطع الديكور الصغيرة مثل اللمبات واللوحات الفنية والتى تضيف لمسة جمالية داخل الغرف ولا تسبب فوضى وإزدحام.

المصدر: صحيفة "مترو" البريطانية

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على للمبقبلين علي الزواج .. إزاى تختارى أثاث منزلك مع خطيبك

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
98704

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager