دراسات تؤكد بأن أختك الكبرى من أهم الأشخاص في حياتك



أختك الكبرى أختك الكبرى

إذا كان لديك أخت كبيرة ، يمكنك الاختباء خلفها عندما تواجه مشكلة ، وجعلها تقوم بالأعمال المنزلية الخاصة بك ، وحتى استعارة ملابسها وفقًا لعلماء النفس الأطفال الذين يكبرون مع أخوات من حولهم يكونون أكثر سعادة ويصبحون بالغين أكثر تكيفًا.



إليك وفقا لموقع برايت سايد لماذا تعتبر أختك الكبرى من أهم الأشخاص في حياتك



1. تقلل من فرصتك في الحصول على الطلاق في المستقبل



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وجدت دراسة من جامعة ولاية أوهايو دليلاً على أن الأطفال الذين لديهم أشقاء لديهم فرصة أقل في الحصول على الطلاق في المستقبل. أحد جوانب هذا الاكتشاف المفاجئ هو أن وجود أخت يجعلك أكثر نضجًا وأقل تركيزًا على الذات وذلك لأن تجارب الطفولة المبكرة لديك لها تأثير كبير على تطورك كشخص بالغ.إن وجود أخت كبيرة كصديقك يكبر له تأثير عميق على كل مجال من مجالات حياتك.2. إنها السبب الذي يجعل والديك أكثر تساهلاً معكوجدت دراسة أن الوالدين أكثر صرامة وقسوة تجاه أولادهم عند مقارنتهم ببقية الأشقاء فيتضاءل الأباء عندما يولد طفل آخر وبالتدريج يصبحون أكثر تساهلاً. لذا ، إذا كان لديك أخت أكبر ، فهذا سبب آخر يجب أن تكون ممتنًا لها.3. تشجعك وتساعدك على تحقيق أهدافكلديها الكثير من الأشياء لتعليمك و سيكون لديك دائمًا حليف وشخص ما تبحث عنه فهى تلهمك لتكون أفضل وأن تسعى جاهدًا نحو أهدافك .إن النشأة مع الأخوات تجعلك أكثر طموحًا واستقلالية فإن أختك الكبرى أساسية في تشكيل شخصيتك.4. تعمل على تحسين صحتك العقليةوفقًا للعلم ، فإن النشأة مع الأخوات تقلل من المشاعر السلبية لدى المراهقين الصغار فمن غير المرجح أن تشعر بالوحدة والذنب وعدم الحب.عاطفة الأشقاء مهمة للغاية في التطور العاطفي ويمكن أن تساعد في كبح الاكتئاب وقد وجد أيضًا أن وجود أخت يجعلك شخصًا أكثر لطفًا وتعاطفًا .5. تساعدك على اكتشاف معنى الحب غير المشروطهي شخص يساندك دائما. حتى مع تقدمك في العمر فسيكون لديك دائمًا دعم منها وهذا يجعلك تشعر بالحب والاعتزاز ، كما أنه يعلمك كيفية توصيل مشاعرك بشكل أفضل و ستكون دائمًا أكثر راحة في مشاركة شيء معها أكثر من مشاركة والديك ، وستكون بالتأكيد مستمعًا أفضل.الأهم من ذلك كله ، أنه سيكون لديك دائمًا أفضل صديق.