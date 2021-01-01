طريقة ذكية للقضاء على نمل الصيف



للقضاء على نمل الصيف للقضاء على نمل الصيف

طريقة مذهلة للقضاء على النمل في الصيف من مطبخك وتطرده بأمان فيما يلي أفضل الطرق لقتل النمل وطرده بشكل طبيعي وآمن أبرزها عن طريق استخدام صابون اليدين ونشا الذرة والقهوة



1-القضاء على نمل الصيف بدون مبيدات



منظف زجاج سائل



الجمع بين منظف الزجاج مع المنظفات السائلة أو صابون الأطباق من أفضل طرق مذهلة للقضاء على النمل من مطبخك في ردع النمل من الدخول إلى منزلك كأفضل طرق مذهلة للقضاء على النمل

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يتم مزجهم معا ورش المناطق التي يبدو أن النمل يتجمع فيها و امسح المنطقة بعد الرش ، تاركًا بقايا خفيفة.على الرغم من عدم وجود دراسات تدعم هذا العلاج ، تشير بعض التجارب إلى أنه يكفي لإبعاد النمل.صابون اليدينإذا كانت رائحة منظف الزجاج تزعجك ، فقد يكون استخدام صابون اليد أسرع طرق مذهلة للقضاء على النمل من مطبخك كافيًا لإزالة النمل استخدمه في مسارات النمل ونقاط الدخول في منزلك.هل وجود النمل في البيت يدل على الرزق أم الحسد؟ احذر قتلههل انتشار النمل فى المنزل دليل الحسد.. اعرف رأي العلماءالفلفل أفضل طرق مذهلة للقضاء على النملنظرًا لأن النمل يجد رائحة الفلفل مزعجة ، يمكنك تجربة الفلفل الأسود أو الأحمر للتخلص من النمل .هذا العلاج لغزو النمل طبيعي وآمن تمامًا و تشير الأدلة القصصية إلى أن رش الفلفل حول الألواح وخلف الأجهزة قد يساعد في إبعاد النمل.النعناع للقضاء على النملالنعناع طارد طبيعي للحشرات وقد يكون فعالًا جدًا في صد النمل والحشرات الأخرى ، مثل البعوض.امزج 10 إلى 20 قطرة من زيت النعناع العطري مع كوبين من الماء و رش الخليط حول الألواح والنوافذ في منزلك و دعها تجف.مثل معظم الزيوت الأساسية ، احتفظ بزيت النعناع بعيدًا عن متناول الحيوانات الأليفة ، وخاصة القطط ، التي يمكن أن تصاب بمرض شديد إذا تعرضت لها.2-طريقة التخلص من نمل الصيف فى المنزل- زيت شجرة الشايعلى الجانب الآخر يعد زيت شجرة الشاى أفضل طريقة للتخلص من نمل الصيف يمكن مزج من 5 إلى 10 قطرات من زيت شجرة الشاي مع كوبين من الماء و استخدامه كرذاذ ويمكنك أيضًا تشبع كرات القطن ووضعها حول منزلك حيث رأيت النمل.إذا كانت الرائحة قوية جدًا ، فحاول صنع مزيج يجمع بين زيت شجرة الشاي وزيت النعناع والماء.مثل معظم الزيوت الأساسية ، احتفظ بزيت شجرة الشاي بعيدًا عن متناول الحيوانات الأليفة ، وخاصة القطط ، التي يمكن أن تصاب بمرض شديد إذا تعرضت لها- زيت الليمون الكافورلا تتناول زيت الليمون والأوكالبتوس. احفظه بعيدًا عن متناول الأطفال والحيوانات الأليفة.للاستخدام ، اشبع كرات القطن بالزيت غير المخفف. ضع في المناطق التي شوهد فيها النمل. تغيير أسبوعيا.3-طريقة ذكية للقضاء على نمل الصيفإذا كنت تبحثين عن طريقة ذكية للقضاء على نمل الصيف فيمكنك اللجوء إلى الخل الأبيض فإذا رأيت النمل ، امسحه بمحلول من 50-50 خل وماء أو خلالخل الأبيض يقتل النمل فإذا كنت تعاني من مشكلة النمل ، فحاول استخدام الخل المخفف لتنظيف الأسطح الصلبة ، بما في ذلك الأرضيات وأسطح العمل ، في جميع أنحاء منزلك.يمكن للنمل أن يشم رائحة الخل بعد أن يجف ، لكن الرائحة لا تبقى ملحوظة لفترة طويلة لمعظم الناس.على الجانب الآخر إذا لاحظت وجود ثقوب للنمل بالقرب من منزلك ، صب الماء المغلي فيها وسيؤدي ذلك إلى قتل العديد من النمل في الداخل بشكل فعال وفوري ولن يكون الماء المغلي كافيًا لقتل المستعمرة بأكملها. لهذا السبب ، تأكد من معالجة كل حفرة نمل تراها بالقرب من منزلك.- نشا الذرةإذا صادفت عددًا كبيرًا من النمل ، يمكنك استخدام نشا الذرة فقط اسكب نشا الذرة على مجموعة النمل بأكملها وأضف الماء النتيجة ستكون الكثير من النمل الميت مغطى بنشا الذرة.يمكنك أيضًا تغطية النمل بنشا الذرة ثم تنظيفه بالمكنسة الكهربائية بدلًا من استخدام الماء.-زيت أوراق القرفة الأساسيالمركبات الموجودة في الزيت العطري لأوراق القرفة فعالة أيضًا في طرد النمل فقط جرب تشبع كرات القطن بالزيت وتركها حيث رأيت النمل ، أو رش المسحوق على عتبات النوافذةفغالبًا ما تحتوي مخازن الأطعمة الصحية على زيت أوراق القرفة الأساسي. يمكنك أيضا أن تجده عبر الإنترنت .- زيت النيميُستخرج زيت النيم من شجرة النيم ويمكنك العثور على زيت النيم في العديد من متاجر الأطعمة الصحية أو عبر الإنترنت .4-طرق مذهلة للقضاء على النمل من مطبخك- القهوة المطحونةالقهوة من الطرق المذهلة للقضاء على النمل حاول رش القهوة المطحونة على الأسطح التي تستخدم لمرة واحدة ، وتركها بالقرب من المناطق التي تجذب النمل ، مثل أوعية الحيوانات الأليفة والنباتات.- حمض البوريكحمض البوريك هو نوع من السموم التي ثبت فعاليتها فى قتل النمل في غضون 3 أسابيع من التعرض.من المهم جدًا إبعاد حمض البوريك عن الحيوانات الأليفة والأطفال وارتداء القفازات أثناء العمل معه. تتضمن معظم وصفات حمض البوريك الأساسية لعلاج النمل الإرشادات التالية:-اصنع محلولًا مكونًا من 1/2 ملعقة صغيرة من حمض البوريك و 8 ملاعق صغيرة من السكر وكوب من الماء الدافئ.قلبي حتى يذوب السكر وحمض البوريك تمامًا.- اغمري كرات قطنية وضعيها حول منزلك في المناطق التي رأيت فيها النمل.- يمكنك أيضًا ترك الخليط في حاويات. بعد الاستخدام ، اغسل العبوات جيدًا أو تخلص منها.-يمكنك أيضًا استخدام حمض البوريك كمكون في مصائد النمل التي تصنعها بنفسك.- امزج المسحوق بشيء حلو يجذب النمل ، مثل شراب القيقب أو شراب الذرة وضعه في المناطق التي ترى فيها النمل.-ابحث عن حمض البوريك في متجر الأدوات المنزلية والبستنة المحلي أو عبر الإنترنت .