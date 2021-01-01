تعلمي عمل المكرونة الإسباجتي بالخضار بطريقة سهلة



المكرونة الإسباجتي بالخضار المكرونة الإسباجتي بالخضار

تعد المكرونة الإسباجتي من ألذ أصناف المكرونة التى يعشقها الكبار والصغار ويمكن اعدادها بطرق عديدة من بينها المكرونة الاسباجتي بالخضار حيث تعد من أكثر الوصفات الصحية.



نقدم لكم طريقة عمل المكرونة الاسباجتي بالخضار بخطوات الشيف شربينى مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.





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مقادير المكرونة الاسباجتي بالخضار:

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مكرونة اسباجتيبصل مفرومثوم مفرومملحفلفل اسودمرقة الخضارفلفل الوان مقطع شرائحجزر مبشورزيت طهيصوص ترياكىبقدونس اخضر مفرومفلفل حار “ حسب الرغبة ”طريقة عمل المكرونة الاسباجتي بالخضار* لكى يتم سلق المكرونة الاسباجتي ضعيها في حلة بها ماء مغلى مع نقطة زيت وقلبيها في البداية فقط واتركيها حتى تصبح جاهزة وطرية.* حمري البصل في طاسة بها زيت طهي على النار حتى يصبح لونه ذهبي ويضاف له الثوم المفروم ومرقة الخضار ثم الجزر المبشور والفلفل الالوان المقطع والصويا صوص ويقلبوا جيدا* ضعي المكرونة الاسباجتى على البصل والجزر المبشور في الطاسة ويقلبوا جيدا حتى بمتزجوا تماما* ضعي الفلفل الالوان و البقدونس على المكرونة وقلبيهم مرة أخرى حتى* ضعي المكرونة في طبق التقديم وزينيها بالفلفل الحار أو وردة طماطم وتقدم المكرونة الاسباجتي بالخضار مع الفراخ البانيه أو الكبدة.